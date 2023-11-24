الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!
منوعات
2023-11-24 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!
بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!
حُكم على صيني عبَر البحر الأصفر على متن مزلجة مائية للوصول إلى كوريا الجنوبية، بالسجن مع وقف التنفيذ الخميس، بتهمة الهجرة غير الشرعية، بينما طلب الحصول على وضع لاجئ، وفق أحد المدافعين عنه.
في آب، قطع كوون بيونغ (35 عاماً)، أكثر من 300 كيلومتر عبر البحر الأصفر، على متن مزلجة مائية.
وكان قد غادر مقاطعة شاندونغ الصينية، معتمداً على خمس صفائح من الوقود قبل أن ينجرف إلى مكان قريب من ميناء إنشيون في شمال غرب كوريا الجنوبية، حيث تمّ احتجازه.
وحكمت عليه محكمة في إنشيون الخميس، بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة الهجرة غير الشرعية وإلقاء النفايات في البحر، وفقاً للحكم الذي نقلته وكالة يونهاب الذي ينهي حبسه الاحتياطي.
وبحسب لي داي سيون، العضو في منظمة "تشاينا ديالوغ" غير الحكومية الذي دافع عنه، فإنّ الشاب غادر الصين خوفاً من "الاضطهاد السياسي"، بعدما سُجن بتهمة السخرية من الرئيس شي جينبينغ على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال لي إنّ كوون بيونغ تقدّم بطلب للحصول على وضع لاجئ في كوريا الجنوبية. وأضاف أنه نظراً إلى أنّ سيول نادراً ما تمنح هذا الوضع، فإنه يفكّر في التواصل مع دول ثالثة.
ورفضت السفارة الصينية في سيول التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، التعليق.
آخر الأخبار
منوعات
الشاب
الصيني
كوريا
الجنوبية
مزلجة
مائية...
مصيره؟!
وفاة المؤرخ الفرنسي إيمانويل لو روا لادوري عن 94 عاماً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:10
اجتماع لوزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين هو الأول منذ 2019
أخبار دولية
01:10
اجتماع لوزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين هو الأول منذ 2019
0
أمن وقضاء
2023-11-09
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
2023-11-09
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
0
آخر الأخبار
2023-11-09
وزير خارجية كوريا الجنوبية: نجدد التأكيد على الحاجة لهدنة إنسانية قصيرة في حرب إسرائيل وحماس
آخر الأخبار
2023-11-09
وزير خارجية كوريا الجنوبية: نجدد التأكيد على الحاجة لهدنة إنسانية قصيرة في حرب إسرائيل وحماس
0
أخبار دولية
2023-10-30
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
أخبار دولية
2023-10-30
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
01:11
وفاة المؤرخ الفرنسي إيمانويل لو روا لادوري عن 94 عاماً
منوعات
01:11
وفاة المؤرخ الفرنسي إيمانويل لو روا لادوري عن 94 عاماً
0
منوعات
01:04
جرذان حية ونافقة تغزو قرى ساحلية في أستراليا... إليكم السبب خلف المشهد الصادم! (فيديو)
منوعات
01:04
جرذان حية ونافقة تغزو قرى ساحلية في أستراليا... إليكم السبب خلف المشهد الصادم! (فيديو)
0
منوعات
16:39
طعنت زوجها ثم ارتكبت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة... قصة مخيفة وهذا مصير العائلة!
منوعات
16:39
طعنت زوجها ثم ارتكبت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة... قصة مخيفة وهذا مصير العائلة!
0
منوعات
16:30
اختفت منذ عامين... هوية المتهم مفاجئة: "نعتقد أنه قتلها وأخفى جثتها"!
منوعات
16:30
اختفت منذ عامين... هوية المتهم مفاجئة: "نعتقد أنه قتلها وأخفى جثتها"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:19
الجزيرة: سيارات إسعاف تبدأ بالمغادرة عبر معبر رفح البري لنقل جرحى لتلقي العلاح خارج القطاع
آخر الأخبار
01:19
الجزيرة: سيارات إسعاف تبدأ بالمغادرة عبر معبر رفح البري لنقل جرحى لتلقي العلاح خارج القطاع
0
منوعات
01:11
وفاة المؤرخ الفرنسي إيمانويل لو روا لادوري عن 94 عاماً
منوعات
01:11
وفاة المؤرخ الفرنسي إيمانويل لو روا لادوري عن 94 عاماً
0
آخر الأخبار
23:54
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالبلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية
آخر الأخبار
23:54
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالبلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية
0
خبر عاجل
00:01
الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ على أن تبدأ عملية تبادل الأسرى عصر اليوم
خبر عاجل
00:01
الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ على أن تبدأ عملية تبادل الأسرى عصر اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:40
الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
02:40
الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
0
أخبار دولية
02:30
مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة
أخبار دولية
02:30
مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة
0
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟
0
أخبار لبنان
14:43
افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش
أخبار لبنان
14:43
افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...
تقارير نشرة الاخبار
14:42
يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:27
غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:27
زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!
فنّ
05:27
زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!
2
منوعات
13:16
قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!
منوعات
13:16
قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!
3
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
4
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
5
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
6
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
7
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
8
فنّ
05:18
"ليلة انتهت بكلبش".. مباحث الأداب تلقي القبض على راقصة شهيرة ببدلة رقص شبه عارية
فنّ
05:18
"ليلة انتهت بكلبش".. مباحث الأداب تلقي القبض على راقصة شهيرة ببدلة رقص شبه عارية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More