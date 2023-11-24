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بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!

منوعات
2023-11-24 | 01:20
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بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!
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بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!

بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!

حُكم على صيني عبَر البحر الأصفر على متن مزلجة مائية للوصول إلى كوريا الجنوبية، بالسجن مع وقف التنفيذ الخميس، بتهمة الهجرة غير الشرعية، بينما طلب الحصول على وضع لاجئ، وفق أحد المدافعين عنه.

في آب، قطع كوون بيونغ (35 عاماً)، أكثر من 300 كيلومتر عبر البحر الأصفر، على متن مزلجة مائية.

وكان قد غادر مقاطعة شاندونغ الصينية، معتمداً على خمس صفائح من الوقود قبل أن ينجرف إلى مكان قريب من ميناء إنشيون في شمال غرب كوريا الجنوبية، حيث تمّ احتجازه.

وحكمت عليه محكمة في إنشيون الخميس، بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة الهجرة غير الشرعية وإلقاء النفايات في البحر، وفقاً للحكم الذي نقلته وكالة يونهاب الذي ينهي حبسه الاحتياطي.

وبحسب لي داي سيون، العضو في منظمة "تشاينا ديالوغ" غير الحكومية الذي دافع عنه، فإنّ الشاب غادر الصين خوفاً من "الاضطهاد السياسي"، بعدما سُجن بتهمة السخرية من الرئيس شي جينبينغ على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال لي إنّ كوون بيونغ تقدّم بطلب للحصول على وضع لاجئ في كوريا الجنوبية. وأضاف أنه نظراً إلى أنّ سيول نادراً ما تمنح هذا الوضع، فإنه يفكّر في التواصل مع دول ثالثة.

ورفضت السفارة الصينية في سيول التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، التعليق.

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