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هل تبنى نائب روسي طفلة أوكرانية؟

منوعات
2023-11-24 | 06:13
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هل تبنى نائب روسي طفلة أوكرانية؟
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هل تبنى نائب روسي طفلة أوكرانية؟

هل تبنى نائب روسي طفلة أوكرانية؟

نفى نائب بارز من أشد مؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس ما ذكره تقرير إعلامي عن تبنيه طفلة أُخذت بالقوة من دار للأيتام في أوكرانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن وثائق روسية وأوكرانية أن النائب الروسي سيرغي ميرونوف تبنى طفلة تبلغ عامين تم أخذها من دار للأيتام في مدينة خيرسون الأوكرانية العام الماضي.

واتهمت روسيا بنقل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا من مناطق أوكرانية سيطرت عليها قواتها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية بتهمة ارتكاب "جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني (...) ونقل" أطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

ووفقا ل"بي بي سي" ورد اسم ميرونوف "في سجل التبني لطفلة تبلغ عامين أخذتها امرأة عام 2022 هو الآن متزوج منها".

ووصف ميرونوف البالغ 70 عاما التحقيق بأنه "تضليل هستيري أطلقته الأجهزة الخاصة الأوكرانية ورعاتها الغربيون" بهدف "تشويه سمعته".

ويعد ميرونوف الذي تولى لمدة عشر سنوات رئاسة المجلس الفدرالي في الدوما من أشد المؤيدين لغزو أوكرانيا، وقد قلده بوتين أوسمة شرف عدة.

وذكرت "بي بي سي" أن الطفلة التي يُزعم أن ميرونوف تبناها واسمها الأصلي مرغريتا قد جرى تغيير هويتها بعد نقلها إلى روسيا.

ومرغريتا واحدة من 48 طفلا فقدوا من دار للأطفال في منطقة خيرسون الجنوبية بعد أن استولت عليها القوات الروسية. واستعادت أوكرانيا السيطرة على خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأفادت كييف أنها حددت هويات نحو 20 ألف طفل تم نقلهم إلى روسيا وتم استعادة أقل من 400 منهم.

ولم تنكر موسكو نقل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، لكنها تزعم أنها فعلت ذلك من أجل حمايتهم.

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