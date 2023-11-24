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أعطته الكثير من الفرص... بعد أن فشلت العلاقة ما فعله بها أمام ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات مفجع!
منوعات
2023-11-24 | 06:49
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أعطته الكثير من الفرص... بعد أن فشلت العلاقة ما فعله بها أمام ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات مفجع!
أعطته الكثير من الفرص... بعد أن فشلت العلاقة ما فعله بها أمام ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات مفجع!
قُتل رجل من ولاية جورجيا برصاص الشرطة يوم الأربعاء بعد أن خضع للتفتيش أثناء مقتل زوجته المنفصلةعنه وأم أطفاله في اليوم السابق، وفقًا للسلطات.
واستجابت الشرطة في مقاطعة كويتا مساء الثلاثاء لمنزل في شاربسبورج، حيث عثرت على فينيسا فيليبس مقتولة بالرصاص، على يد داستن فيليبس، 11 عامًا على قيد الحياة، حسبما ذكرت صحيفة نيونان تايمز هيرالد وأتلانتا نيوز فيرست.
وبدأ مكتب عمدة مقاطعة كويتا البحث عن داستن صباح الأربعاء، مدعيًا أنه مطلوب لارتكابه جناية قتل و"يعتبر مسلحًا وخطيرًا"، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وقال مكتب الشريف في منشور متابعة على فيسبوك إنه مساء الأربعاء، استجاب الضباط إلى نفس الموقع الذي تم العثور فيه على فينيسا ميتة بعد الإبلاغ عن وجود داستن هناك. وقال مكتب الشريف في المنشور إن داستن "أطلق النار" على الضباط وتوفي عندما رد النواب بإطلاق النار عليه وضربوه.
وأفاد موقع 11 Alive أن داستن، الذي لديه خمسة أطفال من فينيسا، أطلق النار عليها أمام ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات.
وقال جيسون بروكس، شقيق فينيسا، لصحيفة التايمز هيرالد، إن علاقة الزوجين كانت مليئة بالإساءة والتوتر، وأن داستن كان "عادة سيئة" بالنسبة لها.
وقال لصحيفة تايمز هيرالد: "إنها لا تريد التخلي عنه... لقد منحته الكثير من الفرص لأنها كانت تتمتع بقلب مفعم بالأمل."
وقال أيضًا إن داستن قد استدرج فينيسا للانتقال معه إلى ريف تينيسي بوعود "لم تنجح أبدًا".
وقال بروكس، بحسب صحيفة تايمز هيرالد: "لم يكن الأمر سوى جحيم حي بالنسبة لهم، حيث عاشوا في فقر".
وقال بروكس إنه تمكن أخيرًا من إقناع فينيسا بالعودة إلى جورجيا لتكون بالقرب من عائلتها، وقد قامت بالانتقال مع أطفالها الخمسة قبل عام من وفاتها.
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