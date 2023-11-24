"أحتاج 3 أشهر لوضع زينة الميلاد في منزلي"... لن تصدقوا عدد الأشجار التي تضعها هذه السيدة في بيتها! (صور)

كشفت امرأة تدعى ميل عيسى على وسائل التواصل الاجتماعي أن لديها 26 شجرة عيد الميلاد وإن الأمر يستغرق ثلاثة أشهر لتركيبها جميعًا.

وكتبت ميل في مجموعة The Magical Holidays of Christmas & Winter على فيسبوك: "وأخيرا حصلت على كل ما عندي من الأشجار. لدي 26 شجرة مزينة بالكامل"، مع صور لجميع شعارات عيد الميلاد الخاصة بها.

وأعلنت ميل أنها تقضي ثلاثة أشهر في تزيين أشجارها، إلا أن إزالتها يستغرق أسبوعا واحدا فقط.

وسأل رواد مواقع التواصل ميل إذا كان لديها الوقت والمال والمساحة اللازمة لتركيب كل الأشجار، وأوضحت قائلةً: "عادةً ما أبدأ بتركيب الأشجار في بداية شهر أيلول".

وأضافت أنها قادرة على تحمل تكاليف زينة عيد الميلاد بفضل "سنوات من جمعها وشرائها خلال موسم التنزيلات ما بعد عيد الميلاد".