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تركته والدته بمفرده لزيارة عشيقها... ابن الـ7 سنوات يلقى مصرعه بطريقة مروّعة!
منوعات
2023-11-24 | 09:30
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تركته والدته بمفرده لزيارة عشيقها... ابن الـ7 سنوات يلقى مصرعه بطريقة مروّعة!
تركته والدته بمفرده لزيارة عشيقها... ابن الـ7 سنوات يلقى مصرعه بطريقة مروّعة!
لقي طفل يبلغ من العمر 7 أعوام مصرعه عندما صدمته سيارة أجرة، بعد أن تركته والدته في المنزل بمفرده لزيارة عشيقها، وفقاً لصحيفة "
ذا صن
".
وفي التفاصيل، توفي ملكي هول عندما صدمته سيارة أجرة أثناء عبوره طريق مانشستر في برادفورد، غرب مدينة يوركشاير البريطانية.
وكان ملكي قد هرب من منزله الذي تركته والدته فيه وحيدا دون كهرباء أو غاز بينما كانت تزور عشيقها ليلاً.
ومن جهته، اعترف السائق محسن حسين أمام محكمة برادفورد كراون بالتسبب في وفاة الطفل بسبب القيادة بتهوّر. وحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات و9 أشهر وحرمانه من القيادة لمدّة 10 سنوات و10 أشهر.
كما حُكم على الوالدة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد اعترافها بالذنب في الإهمال.
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