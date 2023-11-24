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منها السخرية وإطلاق الريح.. ما هي العادات السيئة الّتي يتعلمها الأطفال من الوالدين؟

منوعات
2023-11-24 | 09:58
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منها السخرية وإطلاق الريح.. ما هي العادات السيئة الّتي يتعلمها الأطفال من الوالدين؟
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منها السخرية وإطلاق الريح.. ما هي العادات السيئة الّتي يتعلمها الأطفال من الوالدين؟

وجدت دراسة أن العادات المشاغبة التي يتعلمها الأطفال من الأهل تشمل السخرية ونفاد الصبر والسهر لوقت متأخر.
 
ووفق موقع "إكسبرس" البريطاني، فقد أظهر استطلاع للرأي شمل ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، أنه بينما يعتقد أغلبهم أن والديهم قاموا بعمل جيد في تعليمهم اللطف، إلا أنهم اكتسبوا أيضًا بعض الصفات المؤذية منها "الفوضى والمماطلة وعدم الاستماع بشكل صحيح".
 
ومع ذلك، فإن أهم السمات التي ينسب إليها الأطفال الفضل لوالديهم في تعليمهم إياها تشمل كيفية "أن يكونوا لطيفين"، و"التفريق بين الصواب والخطأ".
 
كما تبين أن تسعة من كل 10 أشخاص يعتقدون أن كونهم "طيبين" هو أفضل سمة يمكن أن يتمتع بها الشخص.
 
وقال متحدث باسم شركة Fairy Non Bio، التي أجرت البحث: "من الواضح أن الأطفال يتعلمون صفات سيئة أكثر مما يدركه الآباء، كما تظهر النتائج. كل كلمة نقولها، وكل فعل نقوم به، يترك انطباعًا في شخصيات أطفالنا".
 
وكشفت الدراسة عن السمات الإيجابية الأخرى التي اكتسبها الأطفال من الوالدين، بما في ذلك "قول من فضلك وشكرًا دائمًا"، و"عناق الأصدقاء والعائلة".
 
وبحسب الدراسة، إليكم أهم 10 سمات سيئة يكتسبها الأطفال من الوالدين: البقاء مستيقظين بعد موعد النوم، السخرية، إطلاق الريح، عدم الصبر، المماطلة، الفوضى، استخدام الهاتف على مائدة العشاء، عدم الاستماع بشكل صحيح، الروح التنافسية المفرطة ومقاطعة الآخرين.

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والدين

تربية

إطلاق ريح

سخرية

اللطافة

التفريق بين الخطأ والصح.

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