الرسم الأصلي لغلاف مجلّد "أستيريكس ايه كليوباتر" يُطرح في مزاد... وهذا سعره التقديري!

الرسم الأصلي لغلاف مجلّد "أستيريكس ايه كليوباتر" يُطرح في مزاد... وهذا سعره التقديري!



يُطرح الرسم الأصلي لغلاف مجلّد "أستيريكس ايه كليوباتر" من إنجاز مبتكر الشرائط المصوّرة ألبير أوديرزو، للبيع في مزاد ببروكسل في العاشر من كانون الأوّل، على ما أعلنت دار "ميلون" للمزادات.



وسيُباع هذا الرسم المُنجَز بألوان الغواش والبالغ حجمه 32 × 17 سنتمتراً والذي يعود إلى سنة 1963، من هاوي جمع احتفظ به "لأكثر من 50 عاماً". وأشارت دار "ميلون"، في بيان، إلى أنّ أوديرزو منحها له "خلال عشاء مع أصدقاء".



ويراوح سعرها التقديري بين 400 و500 ألف يورو.



وقبل أن يحقق فيلم "أستيريكس إيه أوبيليكس: ميسيون كليوباتر" (2002) نجاحاً كبيراً في السينما، مع عائدات بنحو 25 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم، كانت مغامرات استيريكس في مصر عبارة عن مجلّد من الشرائط المصوّرة هو السادس في سلسلة "أستيريكس".



وجرى أيضاً اقتباس فيلم تحريكي من قصة "أستيريكس ايه كليوباتر" عام 1968.



ويعود الرقم القياسي لرسم تابع لسلسلة "أستيريكس" إلى غلاف مجلّد "تور دو غول" الذي بيع بـ1,449 مليون يورو.