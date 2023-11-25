الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعاني من حساسية شديدة تجاه رائحة عيد الميلاد... "هذه الأمور يمكن أن تقتلني"!

منوعات
2023-11-25 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعاني من حساسية شديدة تجاه رائحة عيد الميلاد... &quot;هذه الأمور يمكن أن تقتلني&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تعاني من حساسية شديدة تجاه رائحة عيد الميلاد... "هذه الأمور يمكن أن تقتلني"!

تعاني من حساسية شديدة تجاه رائحة عيد الميلاد... "هذه الأمور يمكن أن تقتلني"!

تعاني امرأة من حساسية شديدة تجاه رائحة عيد الميلاد لدرجة أن "شم فطيرة اللحم المفروم يمكن أن يقتلها"، وكادت أن تموت بعد رحلة احتفالية. 

وتم تشخيص آن موراي، 61 عامًا، بأنها مصابة بالربو الحاد عندما كانت طفلة وكانت تعاني من حساسية تجاه المواد الغذائية التقليدية مثل الحمضيات والقرفة منذ أن كانت طفلة، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن الربو الحاد يعني أن الحالة لا يمكن السيطرة عليها حتى عندما يتناول المرضى أدويتهم، وعندما يتعرضون لمسببات الحساسية التي تهيج الشعب الهوائية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الربو.

وأدركت آن، من لانارك، خطورة حالتها في سن الحادية عشرة عندما انهارت والدتها ماري موراي وتوفيت بسبب نوبة ربو في سن الرابعة والثلاثين.

وبعد سبع سنوات، توفيت جوليا، صديقة الطفولة المفضلة لآن، أيضًا بسبب نوبة ربو.

وكلتا الوفاة جعلتها "تعيش حياتها على أكمل وجه"، ومنذ ذلك الحين سافرت حول العالم.

وقد خاضت آن تجربة الاقتراب من الموت في تشرين الثاني 2016 عندما شمت "أقماع الصنوبر المشربة بالحمضيات" في حديقة.

وتم نقلها لاحقًا إلى المستشفى وتم إعطاؤها المنشطات لتخفيف حالتها، لكن قيل لها ان حالتها خطرة.

ومنذ ذلك الحين، تنهي آن التسوق لعيد الميلاد بحلول شهر أيلول لتجنب التواجد بالقرب من روائح الاحتفالات في مراكز التسوق، وغالبًا ما ترفض الدعوات لحفلات عيد الميلاد التي تجدها "منعزلة تمامًا".

وقالت آن: "إذا أراد الأصدقاء الخروج في عيد الميلاد، يجب أن أطلب منهم الذهاب إلى أماكن مختلفة أعرف أنها آمنة... لا أستطيع أن آكل أو أن أكون في أي مكان بالقرب من الأشياء التي تفوح منها رائحة عيد الميلاد، أو أكل أي شيء خاص بعيد الميلاد مثل فطائر اللحم المفروم والكعك... مجرد شم رائحة فطيرة اللحم المفروم يمكن أن يقتلني... هناك أشياء كثيرة تحتوي على بهارات عيد الميلاد التي لا تفكر فيها عادةً."

وتم تشخيص إصابة آن بالربو الحاد بعد وقت قصير من ولادتها، كما أنها تعاني من العديد من أنواع الحساسية - بما في ذلك الحمضيات والقرفة - والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبة ربو قاتلة.

وقالت: "إنها ضربة مزدوجة بسبب الربو والحساسية التي أعاني منها، فمجرد شم أو تذوق أو لمس أشياء مثل البرتقال يمكن أن يقتلني".

آخر الأخبار

منوعات

حساسية

شديدة

رائحة

الميلاد...

"هذه

الأمور

تقتلني"!

LBCI التالي
أصيبت بالاسهال بعد أن تركها صديقها في سيارته وما حصل بعدها مقرف وصادم... حاولت إخفاء الفوضى ولكن هذه كانت النتيجة!
لن تصدقوا ماذا تفعل هذه السيدة لتغليف هدايا عيد الميلاد: "أنت عبقرية"! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-15

أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": قائد الجيش عالي الكفاءة عمليا وأخلاقيا ووطنيا ويمكنه تسيير الأمور في هذه الأوضاع الدقيقة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-20

بطريركية الروم الأرثوذكس: استهداف الكنائس ومؤسساتها "جريمة حرب لا يمكن تجاهلها"

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-11

لن تصدقوا قصتها... شابة مصابة بحساسية تجاه كل أنواع المياه بما في ذلك عرقها ودموعها: "هكذا أستحم"!

LBCI
منوعات
03:50

لن تصدقوا ماذا تفعل هذه السيدة لتغليف هدايا عيد الميلاد: "أنت عبقرية"! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:58

أرادت أن تُشبع رغباتها... ما طلبته هذه المعلمة من تلميذها البالغ 14 سنة مقزز وهذا مصيرها!

LBCI
منوعات
06:15

صور نفسه وهو يطلق النار على رجل بلا مأوى... إليكم التفاصيل الصادمة!

LBCI
منوعات
05:20

في لبنان... أطباء يزيلون "حصوة مهبلية" نادرة من حوض امرأة: كانت بحجم برتقالة! (صور)

LBCI
منوعات
04:59

أصيبت بالاسهال بعد أن تركها صديقها في سيارته وما حصل بعدها مقرف وصادم... حاولت إخفاء الفوضى ولكن هذه كانت النتيجة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:19

المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة: نحرص على إعادة المستشفيات للخدمة لبعث الأمل لدى أهالي القطاع

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-21

بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع

LBCI
خبر عاجل
2023-11-23

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل

LBCI
منوعات
2023-11-23

وجدت نفسها عارية في سريره...هكذا اغتصبها خطيبها السابق وابتزها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

هل خرقت أي تطورّات الهدوء الذي ساد في الجنوب اللبناني؟

LBCI
أخبار دولية
07:53

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق بنود صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس

LBCI
أخبار دولية
07:52

الهدنة في يومها الثاني: حجم دمار هائل في غزة ومآسي عائلاتٍ فقدت منازلها

LBCI
أخبار دولية
23:54

بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"

LBCI
أخبار دولية
17:03

الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:50

اللقاء الاول بين الاسيرة المحررة ملك سلمان ووالدتها (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تعرفوا على عالم E-Sports!

LBCI
ثقافة
13:49

أرزة لبنان في 48 لوحة فنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

طرابلس تودع المجموعة اللبنانية التركية التي استشهدت في الجنوب... فما هو الدور الذي كانت تلعبه؟

LBCI
خبر عاجل
09:34

الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح

LBCI
حال الطقس
01:40

منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة

LBCI
فنّ
13:18

نانسي عجرم برفقة الثنائي الشهير كريستيانو وجورجينا.. ما الذي جمعها بهما؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:16

الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تسلّل من لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:39

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)

LBCI
فنّ
05:07

مهند زعيتر يدخل القفص الذهبي.. وزوجته ملكة جمال أردنيّة (صور)

LBCI
فنّ
11:19

عارضة أزياء شهيرة تقفز فرحاً بسبب مسلسل تلفزيوني... بالبكيني! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More