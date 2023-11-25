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توفي صديقه فجأة ولم يتحمل الأمر فانتحر... ما فعلته والدته في اليوم التالي لا يُصدق!

توفي صديقه فجأة ولم يتحمل الأمر فانتحر... ما فعلته والدته في اليوم التالي لا يُصدق!







وعُثر على جيما ماري بوند، 44 عامًا، ميتة في فندق في تيلفورد، شروبشاير، في 25 حزيران الفائت.



ومن المأساوي أن ابنها بن بوند قد انتحر في الغابة في اليوم السابق بعد أن "تأثر بشدة" بوفاة صديقه جاك غيلبرت، وفق ما نقل موقع



وقيل للتحقيق ان جاك توفي فجأة في المنزل في 31 أيار بعد تناول أدوية من دون وصفة طبية.



وقال جون إليري، كبير الأطباء الشرعيين في شروبشاير: "إنها صلة مأساوية. كل ذلك يعود إلى وفاة جاك وتأثيرها على بن... للأسف هناك صلة بين الوفيات الثلاثة لجاك وبن وجيما."



وقيل للتحقيق ان جاك تناول دواءً للتعامل مع آثار التهاب الحلق الناجم عن كوفيد.



وتم العثور عليه في غرفة نومه مع الطبيب الشرعي قبل أن يقرر أن وفاته كانت غير مقصودة.



وفي 18 حزيران، اختفى بن من منزله، مما أدى إلى قيام الشرطة بعملية بحث واسعة النطاق.



ومن المؤسف أنه تم العثور عليه في الغابة في 24 حزيران بعد أن انتحر.



كما قيل للتحقيق ان جيما قتلت نفسها في اليوم التالي في الفندق الدولي.



وقالت دوروثي بوند، والدة جيما: "لقد كانت أمًا عظيمة، وابنة جيدة ومخلصة تمامًا لبن... لو كان بن لا يزال هنا، لكانت جيما لا تزال هنا أيضًا. إنه أمر لا يصدق."



وسجل الطبيب الشرعي نتيجة الوفاة على انها انتحار.

انتحرت إحدى الأمهات في اليوم التالي لانتحار ابنها أيضًا عندما توفي صديقه المفضل فجأة، حسبما سمع التحقيق.وعُثر على جيما ماري بوند، 44 عامًا، ميتة في فندق في تيلفورد، شروبشاير، في 25 حزيران الفائت.ومن المأساوي أن ابنها بن بوند قد انتحر في الغابة في اليوم السابق بعد أن "تأثر بشدة" بوفاة صديقه جاك غيلبرت، وفق ما نقل موقع ذا صن وقيل للتحقيق ان جاك توفي فجأة في المنزل في 31 أيار بعد تناول أدوية من دون وصفة طبية.وقال جون إليري، كبير الأطباء الشرعيين في شروبشاير: "إنها صلة مأساوية. كل ذلك يعود إلى وفاة جاك وتأثيرها على بن... للأسف هناك صلة بين الوفيات الثلاثة لجاك وبن وجيما."وقيل للتحقيق ان جاك تناول دواءً للتعامل مع آثار التهاب الحلق الناجم عن كوفيد.وتم العثور عليه في غرفة نومه مع الطبيب الشرعي قبل أن يقرر أن وفاته كانت غير مقصودة.وفي 18 حزيران، اختفى بن من منزله، مما أدى إلى قيام الشرطة بعملية بحث واسعة النطاق.ومن المؤسف أنه تم العثور عليه في الغابة في 24 حزيران بعد أن انتحر.كما قيل للتحقيق ان جيما قتلت نفسها في اليوم التالي في الفندق الدولي.وقالت دوروثي بوند، والدة جيما: "لقد كانت أمًا عظيمة، وابنة جيدة ومخلصة تمامًا لبن... لو كان بن لا يزال هنا، لكانت جيما لا تزال هنا أيضًا. إنه أمر لا يصدق."وسجل الطبيب الشرعي نتيجة الوفاة على انها انتحار.