يبيعون فيه ملابس داخلية وألعابًا جنسية وحيوانات ميتة... اكتشفوا سوق عيد الميلاد الأكثر غرابة: مسكون بالأشباح؟! (صور)

أطول ناطحة سحاب في اليابان دُشّنت في طوكيو

أطول ناطحة سحاب في اليابان دُشّنت في طوكيو

اتهمته بالاعتداء جنسيا عليها منذ 30 سنة وطالبته بتعويض خيالي... شكوى ضد رئيس بلدية نيويورك وهكذا رد الأخير!