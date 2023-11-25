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يبيعون فيه ملابس داخلية وألعابًا جنسية وحيوانات ميتة... اكتشفوا سوق عيد الميلاد الأكثر غرابة: مسكون بالأشباح؟! (صور)
منوعات
2023-11-25 | 15:25
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يبيعون فيه ملابس داخلية وألعابًا جنسية وحيوانات ميتة... اكتشفوا سوق عيد الميلاد الأكثر غرابة: مسكون بالأشباح؟! (صور)
يبيعون فيه ملابس داخلية غريبة وألعابًا جنسية وحيوانات ميتة... اكتشفوا سوق عيد الميلاد الأكثر غرابة: مسكون بالأشباح؟! (صور)
يبيع سوق عيد الميلاد الأكثر غرابة في المملكة المتحدة ملابس داخلية غريبة وألعابًا جنسية وحيوانات ميتة من داخل زنزانة سجن فريد ويست القديمة.
وأثبت المعرض الاحتفالي الذي أقيم في أحد أكثر السجون البريطانية والمسكون بالأشباح - HMP Gloucester - أنه كان بمثابة جذب مخيف ولكنه ناجح أيضًا لحشود من الزوار.
وتحولت زنزانات هذه المؤسسة التاريخية، التي افتتحت عام 1791 وأغلقت قبل 10 سنوات، إلى وجهة للتسوق، وفق ما نقل موقع
ذا صن.
ويبدو أن الحدث المجاني قدم "الكثير من الشر اللذيذ" ووصفته المنظمة جولز فار بأنه "تجربة حسية غريبة".
ومن بين الزنازين المفتوحة للجمهور كانت هناك واحدة يحتلها "الغرب الملعون"، والذي كان محبوساً في قفص بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة قتل 12 امرأة، لكنه انتحر قبل أن يواجه العدالة.
وتم الآن جذب العديد من الأشخاص إلى كشك يسمى Boo With Attitude يديره التاجرة ذات الشعر الأخضر تشينال واتسون، ومقره في المكان الأكثر رعبًا - خلية الجناح B التي كان يحتلها الغرب ذات يوم.
وقالت تشينال، وهي أم لطفلين: "إنها تجارة مثيرة للاهتمام من الخلية التي تعرض فيها أحد أكثر القتلة شهرة في البلاد للضرب ذات يوم.
"انظر إلى حجم الزنزانة، إنها ضخمة ولها نافذتان."
وكانت تشينال تبيع مجموعة من العناصر من "الأشياء المشاغبو ولكن اللطيفة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا" مثل مزهرية الزهور الوردية على شكل زوج من ثديي السيدات، بالإضافة إلى الألعاب الجنسية على شكل غول.
وعرضت أيضًا مجموعة من صائدات الأحلام المعروضة في الزنزانة، قائلة: "إنه مكان مناسب لأنها مصممة لاصطياد الأرواح الشريرة والأحلام السيئة وجلب الخير".
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