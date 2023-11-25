"والدي المحتال لديه 14 طفلاً لقد خدع أمي و20 امرأة أخرى"... إليكم قصة "العميل لدى وكالة الاستخبارات المركزية" الوهمي!

روت ابنة أحد المتزوجين كيف تجنبها الأطفال في المدرسة بعد أن تحدثت والدتها عن زواجها من رجل محتال.
وكانت إيليده طومسون في الرابعة من عمرها فقط عندما أبلغت والدتها بخبر دخول والدها إلى السجن.
والآن، بعد أن بلغت الـ21 عامًا، أخبرت إيليده موقع Sun Online
جانبها من القصة التي أحدثت صدمة في حياة العشرات من النساء اللاتي خدعهن ويليام ألين جوردان.
وقالت: "كنت أعود إلى المنزل باكية كل يوم بعد المدرسة عندما علمت بالأمر. ولكن حتى عندما كان موجودًا، كان الأمر غريبًا. كان يغيب لأشهر عدة في كل مرة. كان يقضي بعض الوقت معنا ويرحل مرة أخرى... لقد كان رائعًا في تلك الفترات القصيرة. لقد كان وقائيًا، كل ما يمكن أن يكون عليه الأب المثالي، لكنه كان يتظاهر".
وتظاهر جوردان (58 عاما) المولود في الولايات المتحدة بأنه عميل لوكالة الاستخبارات المركزية لخداع النساء للزواج منه.
ومن المعروف أنه خدع ما لا يقل عن 21 امرأة، مع 14 طفلاً معروفًا منتشرين حول العالم.
وأخبر ماري تورنر طومسون، 58 عاماً، أنه كان عقيماً عندما التقيا في عام 2000 على موقع للمواعدة عبر الإنترنت.
ماري، التي كانت أمًا عازبة لروبين أخت إيليديه غير الشقيقة البالغة من العمر تسعة أشهر، أصبحت حاملًا بعد ستة أشهر فقط من العلاقة.
تزوجا عام 2002، لكن جوردان كان يختفي لأسابيع عدة في كل مرة.
جوردان، الذي تزوج ثلاث نساء في وقت واحد، استخدم الأطفال بشكل روتيني للتلاعب بضحاياه لتسليمه آلاف الجنيهات.
أعطته ماري 200 ألف جنيه إسترليني بعد أن أخبرها أن الإرهابيين يهددون باختطاف أطفالهم.
وأقنعها ببيع منزل عائلتها لدفع الفدية.
عاشت في خوف لسنوات، ولكن في نيسان 2006 تلقت مكالمة هاتفية من زوجته الأولى جولي كننغهام، "السيدة الأخرى جوردان".
لقد تزوج جولي بشكل قانوني في عام 1992 وأنجبا طفلين.
وتزوج من ماري بعد عقد من الزمن، لكنه أنجب أيضًا طفلين من مربية زوجته الأولى وبدأ علاقة مع امرأة أخرى، دينيس كينغ، في أيار 2005.
انهارت قائمة أكاذيبه عندما أبلغت الضحية دينيس المقيمة في بلاكبول، والتي كان قد تقدم لها أيضًا، الشرطة بشأن معاملات غير مصرح بها بقيمة 1000 جنيه إسترليني و500 جنيه إسترليني على بطاقتها الائتمانية.
وبعد القبض عليه حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة تعدد الزوجات والحصول على أموال عن طريق الخداع.
وبحلول عام 2007، كانت ماري قد نشرت كتابين وبدأت مهنة التحدث أمام الجمهور، وإجراء محادثات منتظمة حول خطر المرضى النفسيين.
واستخدمت الأسماء الوسطى لأطفالها لتحكي قصة علاقتها الزائفة.
تجنبها الأطفال إيليديه في المدرسة، حتى أن والدة أعز أصدقائها طلبت من طفلتها الابتعاد عنها.
وقالت إيليده: "كان لدي صديقة مفضلة، وقد منعتها والدتها من أن تكون صديقة لي لأن والدتنا استخدمت أسماءنا الوسطى الحقيقية في الكتاب، ولم تعتقد أن ذلك صحيح.... يمكن للناس أن يصدروا أحكامًا وأن يكونوا قاسيين جدًا. لقد تعلمت دائمًا اللطف. لم يكن هذا أمرًا مراعيًا للغاية."
والقسوة لم تنته عند هذا الحد، لأن إيليده تعرضت للتنمر في المدرسة الثانوية من قبل الأطفال القساة الذين شبهوها بأبيها الشرير.
وقالت: "الأطفال قساة. في المدارس، كان الطلاب يعاملونها على نحو منخفض وكان من الصعب عليهم التعامل مع هذا الأمر. لقد أصبح والدي شيئًا يمكن استخدامه ضدي. لكن أمي علمتني أنه لا يوجد أي خجل."
وكانت إيليده تدعم دائمًا قرار والدتها بالتحدث علنًا.
وأضافت: "عندما كبر الناس، سارعوا إلى إلقاء اللوم على أمي. لكنها بذلت قصارى جهدها بالمعلومات التي كانت لديها. كيف لها أن تعرف".
ونشأت إيليده مرعوبة من أن ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح مثل والدها، الذي قارنته بلاعب ألعاب الكمبيوتر في لعبة Sims، حيث يلتقط العائلات ويوصلها عندما يسعد بالترفيه عن نفسه.
وقالت: "إنه أمر غريب. إنه مختل عقليا وتكبر معتقدا أنك جئت منه. طوال حياتي كنت قلقة من أن أكون مثله. إنه أمر مضحك لأن أمي تقول "حقيقة أنك قلقة تعني أنك "لا يوجد فيك شيء مثله". إن معرفة أن لديك هذا خلفك يجعل من الصعب المضي قدمًا... لم يُظهر أي من أطفاله أي سمات تشبهه. نحن جميعًا أناس طيبون."
وتزدهر إيليده الآن في سنتها الجامعية الثانية، حيث تدرس لتصبح مخرجة أفلام، وأضافت: "لن أسمح لمن كان والدي أن يحددني".