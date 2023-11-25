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ما عثر عليه داخل حظيرة مهجورة أدهشه... انها "ثروة"! (صورة)
منوعات
2023-11-25 | 15:59
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ما عثر عليه داخل حظيرة مهجورة أدهشه... انها "ثروة"! (صورة)
ما عثر عليه داخل حظيرة مهجورة أدهشه... انها "ثروة"! (صورة)
تم العثور على سيارة بريطانية كلاسيكية مميزة مهجورة من قبل أحد عشاق السيارات، الذي قال إن الحالة التي تركت فيها "مفجعة".
وصُدم مستخدم YouTube IMSTOKZE عندما اكتشف سيارة E-Type Jaguar في حظيرة مهجورة.
وينشر مستخدم YouTube بانتظام السيارات النادرة والكلاسيكية التي تم التخلي عنها على قناته.
لقد اعترف لمشاهديه أن هذه هي "E-Type Jag" الثانية الذي وجدها.
واعتمادًا على حالة سيارة E-Type Jaguar Series I الكلاسيكية، يمكن أن تتراوح الأسعار من 87.000 جنيه إسترليني إلى 190.000 جنيه إسترليني، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما هو النوع الدقيق الذي تم العثور عليه في IMSTOKZE في الحظيرة.
وقامت جاكوار بتصنيع سلسلة E-Type I لأول مرة في عام 1961، وانتهى الإنتاج في حزيران 1974.
وقال مستخدم YouTube: "لطالما حلمت بالعثور على E-Type jag وقد وجدت واحدة منذ بضع سنوات."
وأظهر IMSTOKZE لمشاهديه الحالة الحالية للسيارة بعد أن تركت مهجورة في الحظيرة لعقود من الزمن.
وأثناء فحص السيارة أشار إلى مكان الأضرار ومقدمة السيارة التي تم إصلاحها منذ ذلك الحين.
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