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عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)

منوعات
2023-11-25 | 16:21
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عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
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عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)

عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)

أيتانا لوبيز هي عارضة أزياء مفعمة بالحيوية تبلغ من العمر 25 عامًا ذات شعر وردي وقد حصلت على عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت بفضل مظهرها المذهل.

ولكن هناك مشكلة: إنها ليست حقيقية، على الرغم من أن دخلها حقيقي، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

هذه الفتاة الممتلئة هي في الواقع روبوت ابتكره المصمم الإسباني روبين كروز، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جعل نموذج الرسوم المتحركة يبدو نابضًا بالحياة قدر الإمكان.

وبفضل معجبي Aitana المفعمين بالحيوية عبر الإنترنت، يحقق المصمم الآن ثروة، حيث يصل صافي دخله إلى 10,900 دولار شهريًا.

وقال روبين كروز: "لقد فعلنا ذلك حتى نتمكن من كسب عيش أفضل وعدم الاعتماد على الأشخاص الآخرين الذين لديهم غرور أو هوس أو يريدون فقط كسب الكثير من المال من خلال الظهور".

والمصمم المبتكر هو مؤسس وكالة نماذج الذكاء الاصطناعي The Clueless.

وفي الصيف الفائت، جاءت فكرة تصميم Aitana إلى كروز بعد أن عانى من لوجستيات العمل مع المؤثرين في الحياة الواقعية.

الآن، يقوم فريق من وكالة الذكاء الاصطناعي الخاصة به برعاية Aitana وحياتها بدقة بمساعدة فوتوشوب، ويقررون ما ستفعله، وأين ستذهب، والمحتوى الذي سيتم نشره - كل ذلك من دون متاعب العمل مع المبدعين البشريين.

وجمعت أيتانا 132 ألف متابع على إنستغرام، ويمكن لكروز وفريقه الآن تحصيل ما يصل إلى 1000 دولار مقابل إعلان يعرض صورتها.

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