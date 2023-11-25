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مزقت فستانها الشفاف أمام جمهورها... نيكول شيرزينغر تبهر المعجبين بفيديو مثير! (فيديو)
منوعات
2023-11-25 | 16:44
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مزقت فستانها الشفاف أمام جمهورها... نيكول شيرزينغر تبهر المعجبين بفيديو مثير! (فيديو)
مزقت فستانها الشفاف أمام جمهورها... نيكول شيرزينغر تبهر المعجبين بفيديو مثير! (فيديو)
حمست نيكول شيرزينغر جمهورها عندما مزقت فستانها الشفاف لتظهر عضلات بطنها في ملابسها المثيرة المكونة من قطعتين يوم الجمعة، ولفق ما نقل موقع دايلي ميل.
وأثارت نجمة فيلم Pussycat Dolls، البالغة من العمر 45 عامًا، إعجاب معجبيها البالغ عددهم ستة ملايين على موقع إنستغرام في الفيديو، الذي تم إعداده لأغنية One Of Your Girls للمخرج Troye Sivan.
وبدأت نيكول الفيديو بفستان فضي، قبل أن تظهر وهي تمزقه عندما انخفض الإيقاع.
ثم عادت المغنية إلى الظهور بقميص قصير وتنورة قصيرة مصنوعة من الفستان الأصلي.
ورقصت قاضية X Factor السابقة وتزامنت شفتيها مع الأغنية واستدارت إلى الجانب لتظهر خصرها الصغير.
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