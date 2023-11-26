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قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!

منوعات
2023-11-26 | 05:00
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قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!
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قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!

قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!

تم حرمان الرجل المتهم بقتل موظفة في مترو الأنفاق وإصابة آخر بسبب خلاف حول المايونيز على شطيرته من الكفالة بعد أكثر من عام من إطلاق النار المميت.

 ووفقا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها قناة 11Alive وقناة WSB-TV، فإن ملفين ويليامز سيبقى خلف القضبان بينما ينتظر المحاكمة التي لم يتم تحديد موعد لها بعد.

وويليامز متهم بإطلاق النار على بريتاني ماكون، 26 عامًا، وقتلها في حزيران 2022 وإصابة زميلتها في العمل جادا ستاتوم، البالغة من العمر 24 عامًا، بسبب مشاجرة مزعومة حول التوابل في شطيرته، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقال صاحب المتجر ويلي جلين في وقت سابق لقناة Fox 5 Atlanta: "صدق أو لا تصدق، كان الأمر يتعلق بوجود كمية كبيرة من المايونيز على شطيرته... لقد قرر تصعيد الوضع من هناك، وعندها انفتحت أبواب الجحيم".

ويليامز متهم بالقتل والاعتداء الجسيم (العنف العائلي) والاعتداء الجسيم بسلاح فتاك، والقسوة من الدرجة الثالثة على الأطفال، وحيازة سلاح ناري أثناء ارتكاب جناية، حسبما تظهر سجلات السجن عبر الإنترنت التي استعرضتها مجلة PEOPLE.

وذكرت قناة فوكس 5 أتلانتا أن ابن ستاتوم البالغ من العمر 5 سنوات كان أيضًا في متجر صب واي وشهد إطلاق النار. بالنسبة الى 11Alive، كان ويليامز خارج الكفالة بتهم غير ذات صلة عندما وقع إطلاق النار.

وفي بيان تمت مشاركته مع Atlanta News First في حزيران من عام 2022، تذكرتها عائلة ماكون على أنها "مهتمة وشجاعة".

وجاء في البيان جزئيًا: "لقد كانت جميلة ومحبة، وصاخبة جدًا، وكانت تدافع عن نفسها وعن الآخرين".

وليس من الواضح ما إذا كان ويليامز قد عين محامياً للتحدث نيابة عنه.
 

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والسبب:

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