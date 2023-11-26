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تظاهرت بأنها أم تبحث عن أستاذ لابنتها... قتلت وقطّعت معلّمة وهذا ما فعلته بالجثة: لن تصدقوا السبب!
منوعات
2023-11-26 | 12:00
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تظاهرت بأنها أم تبحث عن أستاذ لابنتها... قتلت وقطّعت معلّمة وهذا ما فعلته بالجثة: لن تصدقوا السبب!
تظاهرت بأنها أم تبحث عن أستاذ لابنتها... قتلت وقطّعت معلّمة وهذا ما فعلته لأجزاء جسمها: لن تصدقوا السبب!
حكم أحد القضاة بأن امرأة شابة مهووسة بالجريمة الحقيقية قتلت وقطّعت معلّمة "بدافع الفضول" ستقضي بقية حياتها خلف القضبان.
وحكم على جونغ يو جونغ البالغة من العمر 23 عامًا بالسجن مدى الحياة يوم الجمعة في كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية وكوريا جونج أنج ديلي وكوريا تايمز.
وذكرت صحيفة تشوسون إلبو في ذلك الوقت أن يو جونج ألقي القبض عليها في حزيران الفائت فيما يتعلق بقتل معلمة التقت بها عبر الإنترنت مع سبق الإصرار. وقالت الشرطة إنها وضعت خطة مفصلة للقاء المرأة وقتلها "لمعرفة كيف كان الأمر".
وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة تشوسون إلبو: "تبين أن جونغ تعمدت ارتكاب الجريمة بدافع الرغبة في قتل شخص ما بعد أن أصبحت مهووسة بالقتل من خلال البرامج التلفزيونية والكتب"، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
ووفقًا للمنفذ، قال المحققون إن يو جونغ تظاهرت بأنها أم على أحد تطبيقات التدريس، وكانت تبحث عن شخص لتعليم ابنتها اللغة الإنجليزية.
وعثرت على الضحية بعد الاتصال بـ 54 شخصًا – معظمهم من النساء – عبر التطبيق. ووصلت إلى منزل المرأة متظاهرة بأنها طالبة صغيرة وترتدي الزي المدرسي، حسبما أفادت التقارير.
وقال المتحدث باسم الشرطة لصحيفة تشوسون إلبو: "جونغ قصيرة، ومع ارتداء الزي الرسمي، ربما ظنتها الضحية خطأً على أنها طالبة في المدرسة الإعدادية".
وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه بعد دخول منزل الضحية، طعنتها يو جونغ مرات عدة، ثم ذهبت إلى السوبر ماركت حيث اشترت صناديق القمامة والمبيض قبل أن تعود إلى المنزل حيث قامت بتقطيع أوصالها.
وبحسب بي بي سي، استقلت يو جونغ بعد ذلك سيارة أجرة للتخلص من بعض أجزاء الجسم في الغابة، وأبلغ السائق الشرطة بسلوكها المشبوه بعد ذلك. تم اكتشاف أجزاء جزئية من الجسم في الغابة بينما تم العثور على أجزاء إضافية من الجسم في منزل يو جونغ، حسبما ذكرت صحيفة تشوسون إلبو.
وقالت الشرطة أيضًا إن سجل تصفحها أظهر أنها بحثت عن كيفية القتل وطرق التخلص من الجثة في الأشهر التي سبقت القتل، حسبما ذكرت بي بي سي.
وتم القبض عليها وإدانتها بتهم القتل والتدنيس والتخلي عن الجثة، حسبما ذكرت صحيفة كوريا جونج أنج ديلي. وبالإضافة إلى عقوبتها، يجب عليها أيضًا ارتداء جهاز تتبع لمدة 30 عامًا.
وفي يوم الجمعة، قال القاضي في محكمة منطقة بوسان إن يو جونغ ارتكبت جريمة القتل "على الرغم من عدم معرفتها مسبقًا لأسبابها الضارة"، وفقًا للمنفذ.
وقالوا أيضًا إن الجريمة "أثارت انعدام ثقة عام" في المجتمع الكوري الجنوبي، حسبما ذكرت بي بي سي.
وبحسب بي بي سي، فإن الضحية، الذي لم يتم الكشف عن هويتها علنًا، كانت تبلغ من العمر 26 عامًا.
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