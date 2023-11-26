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ابن الـ10 سنوات رحل باطلاق نار... تفاصيل ما حصل مأساوية: قتله والده بالخطأ؟
منوعات
2023-11-26 | 11:30
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ابن الـ10 سنوات رحل باطلاق نار... تفاصيل ما حصل مأساوية: قتله والده بالخطأ؟
ابن الـ10 سنوات رحل باطلاق نار... تفاصيل ما حصل مأساوية: قتله والده بالخطأ؟
قُتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات بالرصاص في أوماها بولاية نبراسكا، في عيد الشكر، وتم اعتقال والده.
وفي التفاصيل، ليلة الخميس، وصلت الشرطة إلى مكان إطلاق النار بعد الساعة 11:30 مساءً بقليل، وعثرت على الطفل كندريك ماكدونالد، يعاني من جرح ناجم عن طلق ناري، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة أوماها يوم الجمعة.
وتم نقل كندريك إلى مستشفى قريب، نبراسكا ميديسين، من قبل إدارة الإطفاء في أوماها، ثم توفي في المستشفى.
وتم القبض على والد كندريك، ويل ماكدونالد، البالغ من العمر 47 عامًا، بتهمة "القتل الإجرامي، واستخدام سلاح، وحيازة سلاح ناري من قبل شخص محظور"، وفقًا للبيان، وهو محتجز من دون كفالة في سجن مقاطعة دوغلاس.
وكتبت الإدارة: "تقدم إدارة شرطة أوماها خالص تعازيها لعائلة كندريك على خسارتهم".
ولا يزال التحقيق الذي تجريه OPD في وفاة كندريك مستمرًا.
ووفقا لصحيفة أوماها وورلد هيرالد، فإن المحققين ليسوا متأكدين بعد مما حدث، لكن إطلاق النار ربما حدث أثناء انطلاق إنذار السيارة بالقرب من منزل ماكدونالدز، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وقال النقيب في شرطة أوماها، جيريمي كريستنسن، في منفذ أوماها: "نحن نعلم أنه كان هناك مزاعم عن انطلاق إنذار للسيارة، ولأي سبب كان المشتبه به / الأب قد خرج للتحقيق في ذلك".
وتابع: "لسنا متأكدين بنسبة 100% من ذلك، ولكننا نتلقى معلومات تفيد بأن إنذار السيارة كان ينطلق... فيما يتعلق بما حدث بالضبط وسبب ذلك، ما زلنا نحاول تجميع ذلك معًا من خلال تحقيقنا".
وحتى يوم الجمعة، قال كريستنسن إن الشرطة لم تكن متأكدة مما إذا كانت والدة كندريك حاضرة وما إذا كان ويل أخطأ في اعتبار الطفل البالغ من العمر 10 سنوات لص سيارة.
وقال لصحيفة أوماها وورلد هيرالد: "ما زلنا نحاول معرفة خصوصيات وعموميات ذلك من خلال التحقيق".
لكن كريستنسن قال إنه تم العثور على مسدس في مكان إطلاق النار، وكشف عن وجود أطفال آخرين في المنزل.
وذكرت الصحيفة أنه رفض الإفصاح عن عدد المرات التي أصيب فيها الطفل بالرصاص.
ووفقًا لدون كلاين، محامي مقاطعة دوغلاس، يمكن للمدعين تقديم اتهامات في وقت مبكر من يوم الأحد، وفقًا لصحيفة أوماها وورلد هيرالد.
وقال كلاين: "من الواضح أن الأمر مأساوي للغاية. لكن علينا أن نحدد ما إذا كان ويل مبررًا لفعل ما فعله".
و"في هذا الوقت، لا يبدو أنه كان له ما يبرر إطلاق النار"، بحسب كلاين.
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