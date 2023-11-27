الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء دعما للفلسطينيين

منوعات
2023-11-27 | 01:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء دعما للفلسطينيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء دعما للفلسطينيين

عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء دعما للفلسطينيين

تظاهر عشرات آلاف المغاربة الأحد في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، لإبداء التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتعليق العلاقات التي تقيمها المملكة مع إسرائيل منذ أواخر 2020.

والجمعة، دخلت هدنة لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ في غزة، وذلك بعد سبعة أسابيع على الحرب بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة.

واندلعت الحرب على أثر هجوم مباغت غير مسبوق شنّته الحركة على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول.

وقالت النائبة الاشتراكية نبيلة منيب في تصريح لوكالة فرانس برس "ما نحتاجه ليس هدنة بل وقف نهائي لإطلاق النار" وذلك لإعطاء فرصة "للسلام، ولإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، عاصمتها القدس"، داعية أيضا إلى "عودة جميع منفيي الشتات الفلسطيني" وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأفاد مراسل فرانس برس بأن المتظاهرين الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات الفلسطينية، طالبوا بقطع العلاقات بين إسرائيل والمغرب بعد ثلاث سنوات على تطبيعها ضمن اتفاق بين إسرائيل ودول عربية عدة برعاية واشنطن.

وقال حسن باحدو، عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وهي الجهة الداعية للتجمّع وتضم أحزابا من اليسار وإسلاميين "نندد بجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ونشد على يد اخواننا في حماس وفصائل المقاومة الإسلامية. نحن معهم ان شاء الله حتى النصر".

وأضاف "ندين أيضا صمت الأنظمة العربية المقصرة المتحالفة مع الكيان الصهيوني".

وكانت التظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني قد انحسرت في المغرب في السنوات الأخيرة، لكن الحرب في غزة أعطتها زخما جديدا.

وقالت طبيبة أمراض القلب صفاء عبد الرزاق لوكالة فرانس برس "نحن هنا، أطباء من أجل فلسطين، لإدانة العدوان الإسرائيلي على إخواننا الفلسطينيين وأيضا ضد زملائنا الأطباء الذين يتعرضون للتعذيب والاستشهاد في غزة".
 

آخر الأخبار

منوعات

المغاربة

يتظاهرون

الدار

البيضاء

للفلسطينيين

LBCI التالي
بعد الاشتباه بهروبها... العثور على أفعى مامبا "سامة جداً" في منزل مالكها
عنّفها بأبشع الطرق وتحكّم بحياتها بطريقة ليس لها مثيل...وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-15

عشرات الآلاف يتظاهرون دعما لإسرائيل في واشنطن

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-22

آلاف البوسنيين يتظاهرون في ساراييفو دعما للفلسطينيين

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-20

أ.ف.ب: عشرات آلاف المصريين يتظاهرون في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-13

الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما للفلسطينيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:41

العثور على ابنة الـ9 سنوات بعد اختفائها الغامض وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
03:56

مقتل رجل كان نائماً في منزله برصاص طائش في هذا البلد!

LBCI
منوعات
03:45

للكلاب مطعمها في روما

LBCI
منوعات
03:09

غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:15

أبو فاعور للـLBCI: هناك جهات دولية أبلغت لبنان بأن الامور ليست ايجابية وطُلب منه فتح نقاش حول القرار 1701 لتفادي الانزلاق نحو حرب مفتوحة مع اسرائيل

LBCI
فنّ
03:45

فستان فضي بصدر مكشوف... إطلالة مثيرة لبيونسيه في العرض الأول لـ" عصر النهضة: فيلم لبيونسيه في الولايات المتحدة"! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
04:07

الخارجية الإيرانية: نتوقع من القاهرة بذل مزيد من الجهد لإجبار إسرائيل على فتح المعابر لنقل المساعدات إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
04:08

مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس وعليها ألا تفكر في إعادة احتلال غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
01:36

سقوط لوحة إعلانية كبيرة على معرض سيارات في الرميلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيرشتابن يؤكد هيمنته على بطولة العالم للفورمولا وان بفوزه بالجولة الأخيرة في أبو ظبي

LBCI
رياضة
13:48

الأنظار تتجه إلى سحب القرعة للتصفيات الأولمبية لكرة السلة... ولبنان من ضمن الفرق المشاركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مع إقتراب فترة الأعياد... التحضيرات مستمرة لإطلاق فعاليات Christmas On Ice

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من يارون إلى دبل... الهدنة أعادت الحياة إلى عطلة نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في يومها العالمي... شجرة الزيتون في لبنان رمز تاريخي ثقافي ذو منافع عديدة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الوضع في الضفة الغربية مفتوح على إحتمالات عدة... فهل من خطة إسرائيلية لفرض واقع جديد فيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملاحظات مصرفية على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أهالي الجنوب يتحضرون لعيد الميلاد... "رح نعيّد لو شو ما صار"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:59

كتائب القسام: استشهاد عدد من أبرز قادتنا وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة وعدد من مقاتلينا بينهم القادة وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام في اطار معركة طوفان الاقصى

LBCI
خبر عاجل
09:25

المرصد السوري: قصف إسرائيلي على مطار دمشق الدولي بعد 30 ساعة فقط من إعادة تشغيله

LBCI
خبر عاجل
15:30

الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس

LBCI
خبر عاجل
12:42

أ.ف.ب: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"

LBCI
خبر عاجل
10:59

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: 14 إسرائيليًا و3 أجانب من المختطفين نقلوا إلى الصليب الأحمر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:30

"أسبوع العمل سيقتصر على ثلاثة أيام"...إليكم ما كشفه بيل غيتس!

LBCI
خبر عاجل
10:56

الجيش السوري: دفاعاتنا تعترض صواريخ إسرائيلية قادمة من مرتفعات الجولان بعد إخراجها مطار دمشق الدولي عن الخدمة

LBCI
منوعات
05:00

قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More