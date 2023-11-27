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بعد الاشتباه بهروبها... العثور على أفعى مامبا "سامة جداً" في منزل مالكها

منوعات
2023-11-27 | 02:10
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بعد الاشتباه بهروبها... العثور على أفعى مامبا &quot;سامة جداً&quot; في منزل مالكها
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بعد الاشتباه بهروبها... العثور على أفعى مامبا "سامة جداً" في منزل مالكها

بعد الاشتباه بهروبها... العثور على أفعى مامبا "سامة جداً" في منزل مالكها

عُثر على أفعى خضراء من نوع مامبا "سامة جداً" داخل منزل صاحبها في تيلبورغ في جنوب هولندا بعدما أثارت الأخبار عن هروبها من المنزل الهلع في البلاد لأيام عدة.

وكانت بلدية تيلبورغ في حال تأهب منذ الاثنين، عندما أبلغ صاحب المامبا الشرطة عن اختفاء هذا الثعبان الخطر جداً الذي يبلغ طوله مترين، .

وكانت الشرطة نشرت صورة للثعبان الأخضر وهو ملتوٍ على نفسه، داعية السكان إلى التزام منازلهم وعدم محاولة الإمساك بالأفعى بأنفسهم.

وجرت الاستعانة بكلاب بوليسية ومتخصصين في الثعابين في عمليات البحث التي استغرقت أياماً عدة، قبل أن يُسجّل تطوّر يتمثل في تسللها الجمعة خلف جدار من الجبس.

وقال عالم الأحياء فريك فونك الذي شارك في أعمال البحث عن الحيوان، إن الثعبان كان "في حالة تأهب ونشط"، مضيفاً "شرب كمية كافية من الماء وهو بصحة ممتازة".

وتصدرت هذه الحادثة عناوين الصحف في هولندا، فيما شهدت القنوات التلفزيونية إطلالات لعلماء زواحف وبرمائيات للتحدّث عما حصل.

وكانت السلطات رجّحت عدم خروج الثعبان الاستوائي من المنزل بسبب الطقس، إلا أنّ عددا كبيرا من السكان التزموا منازلهم.

وكانت البلدية دعت السكان إلى "توخي أقصى درجات الحذر وعدم الاقتراب من الثعبان".

وقالت في بيان "حتى لو لم يُقدِم الثعبان بنفسه على المهاجمة، فيجب التنبّه إلى أنّه خطر جداً ولسعته سامة بصورة كبيرة".
 

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