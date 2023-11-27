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غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
منوعات
2023-11-27 | 03:09
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غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
كشفت شبكة "
بي بي سي
" أن جنديا تايلانديا سابقا قد أقدم على إطلاق النار على عروسه وثلاثة أشخاص آخرين قبل أن ينتحر يوم زفافه، وفقاً للشرطة.
وفي التفاصيل، تزوج شاتورونج سوكسوك، البالغ من العمر 29 عامًا من كانشانا باتشونثويك، البالغة من العمر 44 عامًا، يوم السبت في شمال شرق تايلاند.
وبحسب التقارير، فقد غادر سوكسوك حفل الزفاف فجأة وعاد حاملاً مسدساً، وأطلق النار على زوجته وأمها البالغة من العمر 62 عاماً وشقيقتها البالغة من العمر 38 عاماً.
كما أصابت رصاصات طائشة ضيفين، وتم نقلهما إلى المستشفى حيث أعلن وفاة أحدهما.
وقالت الشرطة لـ"بي بي سي" إن شاتورونج "كان تحت تأثير الخمر في ذلك الوقت"، لكن دوافعه لا تزال "غير واضحة". وأضافوا أنه "اشترى البندقية والذخيرة بشكل قانوني العام الفائت".
وقالت وسائل إعلام تايلاندية، نقلاً عن ما قاله الضيوف في الحفل للشرطة، إن "الزوجين تشاجرا خلال الحفل". وذكرت أيضًا أن شاتورونج شعر بعدم الأمان بشأن الفجوة العمرية بينه وبين كانشانا.
لكن الشرطة قالت إن هذه مجرد تكهنات، مضيفة أنها جمعت أدلة وتتوقع إغلاق القضية "قريباً".
وذكرت وسائل الإعلام التايلاندية أن شاتورونج وكانشانا عاشا معًا لمدة 3 سنوات قبل أن يتزوجا.
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