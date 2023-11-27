مقتل رجل كان نائماً في منزله برصاص طائش في هذا البلد!

قُتل رجل في منزله برصاصة طائشة إثر تبادل لإطلاق النار حول نقطة للاتجار بالمخدرات قرب المبنى الذي يقطنه، ليل السبت الأحد في مدينة ديجون بوسط فرنسا الشرقي، على ما أعلنت السلطات.كان هذا الرجل البالغ 55 عاماً، وهو ربّ عائلة من كوسوفو وصل إلى فرنسا قبل أربعة عشر عاماً، نائماً في شقته عندما أصيب بجروح قاتلة جراء إطلاق للنار من أشخاص كانوا يستقلون سيارة باتجاه المبنى الذي يقطنه، الأحد قرابة الساعة 00,30 (23,30 ت غ السبت)، بحسب ما أوضحت النيابة العامة في المدينة.وقال مصدر في الشرطة إن الرجل، الذي أُعلن عن وفاته عند الساعة 00,50، كان في شقته الواقعة في الطابق الأول مع زوجته وابنته، معتبراً أن "كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بأنه ضحية جانبية".وأوضحت ابنته البالغة 23 عاما لوكالة فرانس برس طالبة عدم كشف هويتها "لقد استيقظنا أنا وأبي ووالدتي على سلسلة طلقات نارية قبل أن يتوقف كل شيء. ثم عاد إطلاق النار من جديد، وعندما ذهبنا لرؤية والدي الذي كان نائما في سريره، وجدناه ميتاً".ولفتت الفتاة إلى أن شقيقها البالغ 24 عاما كان موجوداً أيضاً في الشقة التي أصيبت قبل بضع سنوات بطلقات نارية على واجهة المبنى.وأضافت "أود أن توفر فرنسا حماية أفضل لسكانها، وأريد مغادرة ديجون".وتحصد الحروب بين تجار المخدرات مزيداً من الضحايا في البلاد، بسبب الاستخدام المتزايد للأسلحة الفتاكة.وفي منطقة بوش دو رون (جنوب شرق البلاد)، التي تعاني بشكل خاص من هذه المشكلة، أدت هذه الصراعات إلى مقتل أكثر من أربعين شخصاً هذا العام، بينهم ثلاثة ضحايا جانبيين.وفي نيم بمنطقة غار المجاورة، قُتل طفل يبلغ عشر سنوات بالرصاص في نهاية آب خلال إطلاق نار مرتبط بحرب المخدرات.