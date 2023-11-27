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العثور على ابنة الـ9 سنوات بعد اختفائها الغامض وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-27 | 04:41
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العثور على ابنة الـ9 سنوات بعد اختفائها الغامض وهذه التفاصيل!
العثور على ابنة الـ9 سنوات بعد اختفائها الغامض وهذه التفاصيل!
عثر على الفتاة التي اختفت بعد أن اصطحبت كلبها الصغير في نزهة، بالقرب من منزلها في جنوب ويلز ، "آمنة وبصحة جيدة"، وفقاً لتقرير الشرطة.
وفي التفاصيل، أطلق الضباط البحث عن بروك، البالغة من العمر 9 سنوات، بعد أن شوهدت آخر مرة وهي تمشي مع كلب صغير.
وقالت شرطة جنوب ويلز إن عائلتها أبلغت عن اختفاء الفتاة بعد أن شوهدت آخر مرة في حوالي الساعة 3.30 مساءً.
ومع ذلك، فقد تم العثور عليها الآن، حيث أكدت القوة سلامتها قبل الساعة 10 مساءً هذا المساء.
وقالت الشرطة في بيان: "أخبار رائعة هذا المساء تم العثور على بروك، التي تم الإبلاغ عن اختفائها، بأمان وبصحة جيدة"، مضيفةً "شكرًا لجميع الذين خصصوا وقتًا لمشاركة النداء وتقديم أي معلومات، مهما بدت صغيرة، فإنها تحدث فرقًا حقًا".
ويتم الإبلاغ عن ما يقرب من 70 ألف حالة أطفال مفقودين كل عام في المملكة المتحدة، وفقًا لجمعية Missing People الخيرية.
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