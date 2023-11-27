الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كان يزن أكثر من 3 أفيال صغيرة وحوصر بمنزله بسبب وزنه... بعد أن قرر أن يبدأ بحمية هذا ما حصل معه! (صور)

منوعات
2023-11-27 | 05:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كان يزن أكثر من 3 أفيال صغيرة وحوصر بمنزله بسبب وزنه... بعد أن قرر أن يبدأ بحمية هذا ما حصل معه! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كان يزن أكثر من 3 أفيال صغيرة وحوصر بمنزله بسبب وزنه... بعد أن قرر أن يبدأ بحمية هذا ما حصل معه! (صور)

كان يزن أكثر من 3 أفيال صغيرة وحوصر بمنزله بسبب وزنه... بعد أن قرر أحد أسمن الرجال بالعالم أن يبدأ بحمية هذا ما حصل معه! (صور)

عثر على أحد أسمن الرجال في العالم ميتا في منزله بعد أيام قليلة من تعهده بتخفيض وزنه.

وكان ليونيد أندريف، 60 عامًا، يزن أكثر من ثلاثة أفيال صغيرة، وكان محاصرًا في منزله لمدة خمس سنوات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وعُثر على الرجل البالغ وزنه 280 كلغ في منزله بقرية أرميزونسكوي بروسيا، بعد يوم واحد فقط من إخباره لوسائل الإعلام المحلية كيف كان يخطط لحياة جديدة تتمثل في فقدان الوزن والانتقال إلى شقة أخرى.

ولكن في 17 تشرين الثاني، عُثر عليه ميتًا في منزله بعد إصابته بنوبة قلبية.

وقال إنه يعتزم بدء نظام غذائي جديد مع كوب من الحساء الخفيف فقط على الغداء.

وجاء ذلك بعد أن حذره الطبيب من أنه يتعين عليه خسارة ما لا يقل عن سبعة أحجار من أجل العيش بشكل طبيعي مرة أخرى.

وقال أندريف: "حاولت أن أفقد بعض الوزن على الأقل، فأكلت كميات أقل ولم أنغمس في منتجات الدقيق".

وكان الرجل البالغ من العمر 60 عاما متزوجا ومطلقا مرتين وليس لديه أطفال.

كما صدم المراسلين عندما كشف أنه كان رياضيًا وكان وزنه 70 كلغ فقط.

ومن المؤسف أنه قبل عشر سنوات فقط، كان أندريف صيادًا يدير مزرعته الخاصة ويشارك في حصاد المحاصيل.

وقال أندريف إن مشاكل وزنه بدأت عندما ترك عمله في الجيش، وفي ثلاثة أشهر فقط، تضاعف وزنه تقريبًا إلى 102 كلغ ولم يتوقف أبدًا عن الارتفاع.

وكان سبب زيادة وزنه هو اضطراب التمثيل الغذائي، وقبل خمس سنوات كان حجمه كبيرًا لدرجة أنه اضطر إلى ترك العمل.

ثم بدأ حياته المنعزلة على الأريكة حيث كان يعيش وينام على أريكته بينما يشاهد التلفاز طوال اليوم بينما يساعده جيرانه في تنظيف منزله والعناية به.

وفي مرحلة ما، ارتفع ضغط دم أندريف بشكل كبير لدرجة أنه استدعى سيارة إسعاف.

ومع ذلك، بعد السيطرة على أعراضه، رفض المسعفون تقديم المزيد من المساعدة له بسبب وزنه.



آخر الأخبار

منوعات

أفيال

صغيرة

وحوصر

بمنزله

وزنه...

بحمية

(صور)

LBCI التالي
أطلقت النار وأصابت فريستها ثم حصل ما لم تكن تتوقعه! (صور)
العثور على ابنة الـ9 سنوات بعد اختفائها الغامض وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-23

وفاة رجل بسبب بق الفراش في هذا البلد...إليكم ما حصل معه!

LBCI
أخبار دولية
2023-11-15

مقتل 75 شخصا ونزوح أكثر من 200 ألف بسبب المعارك في بورما

LBCI
منوعات
2023-10-23

تم بتر ساقها بسبب هذا المرض...وابنتها الصغيرة كانت داعمتها الأولى!

LBCI
منوعات
2023-09-16

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:13

"لقد ذهبت في موعد مع فتاة تعجبني وبصراحة أنا مصدوم"... لم يكونا بمفردهما على مائدة العشاء: لن تصدقوا من أحضرت معها!

LBCI
منوعات
11:29

تخدر وتسرق الرجال الأغنياء... مصير مأساوي لـ "الأرملة السوداء": إليكم قصتها!

LBCI
منوعات
11:15

ما اشتهرت به هذه المغنية غريب جداً... تخلع ملابسها الداخلية على المسرح وتصب الكحول من خلالها ليشربها الجماهير! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:36

سقطت من نافذة الحافلة على قضبان القطار... ما حصل بعدها أكثر من مرعب!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:36

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!

LBCI
منوعات
2023-11-10

شركة بيرة ستصنع مشروبها من الخميرة المهبلية لنجمة إباحية: مشروبنا يعزز الشهوانية والجنس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-10

قصف اسرائيلي متكرر على جنوب لبنان... وتضرر احد المستشفيات في ميس الجبل

LBCI
أخبار دولية
2023-11-26

اعتقال 13 شخصا في باريس على خلفية رسمهم صلبانا معقوفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:15

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: آمل أن يكون وقف إطلاق النار الحالي في غزة مستقرًا

LBCI
أخبار دولية
07:00

بن فرحان: لتفعيل حل إقامة الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
06:53

فضل الله: إذا استمر هذا العدوان فإنّ موقفنا يحدد في الميدان

LBCI
أخبار دولية
06:43

مدمرة إيرانية التحقت بالأسطول الشماليّ لبحرية الجيش الإيرانيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:27

الحلبي يعلن إطلاق مدارس الاستجابة للطوارئ في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
04:44

بوريل يدعو إلى هدنة دائمة في قطاع غزة

LBCI
امن وقضاء
01:36

سقوط لوحة إعلانية كبيرة على معرض سيارات في الرميلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيرشتابن يؤكد هيمنته على بطولة العالم للفورمولا وان بفوزه بالجولة الأخيرة في أبو ظبي

LBCI
رياضة
13:48

الأنظار تتجه إلى سحب القرعة للتصفيات الأولمبية لكرة السلة... ولبنان من ضمن الفرق المشاركة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:30

الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس

LBCI
خبر عاجل
12:42

أ.ف.ب: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"

LBCI
فنّ
04:55

فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:36

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!

LBCI
خبر عاجل
11:14

الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

LBCI
حال الطقس
05:05

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
فنّ
05:52

داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)

LBCI
منوعات
03:09

غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More