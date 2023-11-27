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كان يزن أكثر من 3 أفيال صغيرة وحوصر بمنزله بسبب وزنه... بعد أن قرر أن يبدأ بحمية هذا ما حصل معه! (صور)
منوعات
2023-11-27 | 05:56
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كان يزن أكثر من 3 أفيال صغيرة وحوصر بمنزله بسبب وزنه... بعد أن قرر أن يبدأ بحمية هذا ما حصل معه! (صور)
كان يزن أكثر من 3 أفيال صغيرة وحوصر بمنزله بسبب وزنه... بعد أن قرر أحد أسمن الرجال بالعالم أن يبدأ بحمية هذا ما حصل معه! (صور)
عثر على أحد أسمن الرجال في العالم ميتا في منزله بعد أيام قليلة من تعهده بتخفيض وزنه.
وكان ليونيد أندريف، 60 عامًا، يزن أكثر من ثلاثة أفيال صغيرة، وكان محاصرًا في منزله لمدة خمس سنوات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعُثر على الرجل البالغ وزنه 280 كلغ في منزله بقرية أرميزونسكوي بروسيا، بعد يوم واحد فقط من إخباره لوسائل الإعلام المحلية كيف كان يخطط لحياة جديدة تتمثل في فقدان الوزن والانتقال إلى شقة أخرى.
ولكن في 17 تشرين الثاني، عُثر عليه ميتًا في منزله بعد إصابته بنوبة قلبية.
وقال إنه يعتزم بدء نظام غذائي جديد مع كوب من الحساء الخفيف فقط على الغداء.
وجاء ذلك بعد أن حذره الطبيب من أنه يتعين عليه خسارة ما لا يقل عن سبعة أحجار من أجل العيش بشكل طبيعي مرة أخرى.
وقال أندريف: "حاولت أن أفقد بعض الوزن على الأقل، فأكلت كميات أقل ولم أنغمس في منتجات الدقيق".
وكان الرجل البالغ من العمر 60 عاما متزوجا ومطلقا مرتين وليس لديه أطفال.
كما صدم المراسلين عندما كشف أنه كان رياضيًا وكان وزنه 70 كلغ فقط.
ومن المؤسف أنه قبل عشر سنوات فقط، كان أندريف صيادًا يدير مزرعته الخاصة ويشارك في حصاد المحاصيل.
وقال أندريف إن مشاكل وزنه بدأت عندما ترك عمله في الجيش، وفي ثلاثة أشهر فقط، تضاعف وزنه تقريبًا إلى 102 كلغ ولم يتوقف أبدًا عن الارتفاع.
وكان سبب زيادة وزنه هو اضطراب التمثيل الغذائي، وقبل خمس سنوات كان حجمه كبيرًا لدرجة أنه اضطر إلى ترك العمل.
ثم بدأ حياته المنعزلة على الأريكة حيث كان يعيش وينام على أريكته بينما يشاهد التلفاز طوال اليوم بينما يساعده جيرانه في تنظيف منزله والعناية به.
وفي مرحلة ما، ارتفع ضغط دم أندريف بشكل كبير لدرجة أنه استدعى سيارة إسعاف.
ومع ذلك، بعد السيطرة على أعراضه، رفض المسعفون تقديم المزيد من المساعدة له بسبب وزنه.
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