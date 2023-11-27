أطلقت النار وأصابت فريستها ثم حصل ما لم تكن تتوقعه! (صور)

"أريد أن أعيش الى الـ100"... سيدة تسعينية تعيش في قلق دائم والسبب: إطعام الطيور؟!

"أريد أن أعيش الى الـ100"... سيدة تسعينية تعيش في قلق دائم والسبب: إطعام الطيور؟!

كان يزن أكثر من 3 أفيال صغيرة وحوصر بمنزله بسبب وزنه... بعد أن قرر أن يبدأ بحمية هذا ما حصل معه! (صور)