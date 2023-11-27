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"أريد أن أعيش الى الـ100"... سيدة تسعينية تعيش في قلق دائم والسبب: إطعام الطيور؟!

منوعات
2023-11-27 | 06:16
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&quot;أريد أن أعيش الى الـ100&quot;... سيدة تسعينية تعيش في قلق دائم والسبب: إطعام الطيور؟!
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"أريد أن أعيش الى الـ100"... سيدة تسعينية تعيش في قلق دائم والسبب: إطعام الطيور؟!

"أريد أن أعيش الى الـ100"... سيدة تسعينية تعيش في قلق دائم والسبب: إطعام الطيور؟!

تخشى امرأة تبلغ من العمر 97 عامًا من إطعام الطيور في حديقتها الخلفية بعد أن هددها مجلس "التنمر" بتغريمها.

وتقول معلمة الموسيقى المتقاعدة آن سيجو، إنها لا تستطيع حتى أن تجبر نفسها على النظر من نوافذ المعهد الموسيقي الخاص بها لمشاهدة العصافير والروبان بعد اتهامها بالسلوك المعادي للمجتمع.

ويقال إن مسؤولي المجلس طاردوا السيدة سيجو لمدة عامين بعد أن اشتكى أحد الجيران من أن الحمام وطيور النورس تنجذب إلى مائدة الطيور الخاصة بها وتسببت في إزعاجها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

كما مر موظفو الصحة البيئية بالقرب من منزلها لمعرفة ما إذا كان الحمام يجثم على السطح.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقت السيدة سيجو "تحذيرًا كتابيًا" من المجلس يفيد بأنه سيتم إصدار إشعار حماية مجتمع لها وغرامة قدرها 100 جنيه إسترليني إذا لم تتوقف عن "سلوكها المعادي للمجتمع".

وتقول الرسالة إن توفير الطعام للطيور البرية "أمر غير معقول وله تأثير ضار على السكان المجاورين".

وقالت السيدة سيجو، التي تتلقى فحوصات منتظمة بسبب عمرها: "أنا متوترة. لقد ارتفع ضغط دمي وكان مثاليًا في المرة الأخيرة.... بعد أن بدأ كل هذا، بدأت أعاني من مشاكل في يدي وساقي. أنا لا أقول أن كل هذا هو السبب ولكن لا أستطيع التأكد. أريد أن أعيش إلى 100."

تستمتع السيدة سيجو، من Staining، بالقرب من بلاكبول - والتي تعيش في منزلها منذ بنائه في عام 1982 - بالجلوس في الحديقة الشتوية الخاصة بها ومشاهدة العصافير وطيور أبو الحناء وهي تأكل البذور على مائدة الطيور الخاصة بها.

وتعيش مع ابنها، بائع السيارات المتقاعد آلان، 77 عامًا، الذي يخشى أن تؤدي المعركة مع مجلس فيلد إلى تعريض حياة والدته للخطر.

وقال: "كتاب المجلس فيه تهديد. هذا سوف ينهيها. إذا تم تغريمنا، فنحن على استعداد للذهاب إلى المحكمة."

ويقول السكان المؤيدون للسيدة سيجو إن المجلس "يتنمر عليها ويؤذيها" بينما يرفض التحقيق في الشكاوى المضادة ضد دارين هورن، الجار الذي اشتكى، بسبب تشغيل موسيقى صاخبة وضرب غطاء سلة المهملات.
 

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الـ100"...

تسعينية

والسبب:

إطعام

الطيور؟!

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