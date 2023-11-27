أم لـ7 أطفال تكشف أسرار رشاقتها بعمر الـ60 عاماً! (صور)

أم لـ7 أطفال تكشف أسرار رشاقتها بعمر الـ60 عاماً!



أثارت أم لسبعة أطفال تبلغ من العمر 60 عامًا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببطنها المسطح ولياقتها البدنية.



وفي التفاصيل، صدمت داليس رادتك روّاد مواقع التواصل، وهي مدربة شخصية متفرغة لإشعال شغف الصحة والحركة لدى كبار السن، بعد ظهورها بجسم مشدود.



وكانت الأم البالغة من العمر 60 عامًا تهتم باللياقة البدنية منذ أن كانت في العشرينيات من عمرها، حيث كانت تحرص على إعطاء الأولوية لجسدها طيلة الوقت.



ومن جهتها، قالت داليس: "لقد كنت أهتم باللياقة البدنية منذ أوائل العشرينيات من عمري، لأنه بالنسبة لي طريقة للشعور بالرضا"، مضيفةً: "لقد أصبحت ممارسة التمارين الرياضية أمرًا طبيعيًا مثل تنظيف أسناني في روتيني اليومي، بغض النظر عن مدى توتر الحياة مع سبعة أطفال".