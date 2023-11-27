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"زوجي خانني مع امرأة شابة ثم أخبرني أنهما كانا عاشقين في حياة سابقة"... قصة غريبة وتفاصيلها صادمة!

"زوجي خانني مع امرأة شابة ثم أخبرني أنهما كانا عاشقين في حياة سابقة"... قصة غريبة وتفاصيلها صادمة!







وتابعت: "لكن وفقًا لآرون، فهو لم يكن مخلصًا لي. لقد كان ببساطة يسمح لجسده بتسهيل لم شمل روحين قديمتين - أحدهما ينتمي إلى أنجيلا، موظفتنا، والآخر لرجل يُدعى تاو، زوجها من حياة سابقة، والذي كان زوجي يوجه روحه الآن بسهولة."



وأضافت: "ولم يكن من المفترض أن أقبل هذا فحسب، بل كان من المفترض أن أكون سعيدة، باعتباري امرأة تسعى إلى التنوير الروحي، لأن تاو وأنجيلا، الفتاة الجميلة البالغة من العمر 26 عامًا مقارنة بزوجي الذي كان يبلغ من العمر 63 عامًا، قد وجدا بعضهما البعض مرة أخرى."



وروت: "هذا يبدو غريبا، وأنا أعلم. وبعد مرور عشرين عامًا، حدث هذا معي أيضًا. لكن في ذلك الوقت كنت محاصرة في علاقة مسيئة، بعد أن اقتنعت تمامًا بفكرة أن آرون كان مرشدي وقائدي الروحي بقدر ما كان زوجي"، وفق ما نقل موقع



وأخبرت السيدة أن "بعد إغرائي بممارسة وعدت بالسلام الداخلي، والوضوح العقلي، والرفاهية الجسدية، وقبل كل شيء، معنى أعظم لحياتي، أصبحت تحت سيطرة مناور رئيسي يتنكر في هيئة زوجي ومعلمي."





"وهكذا، بدلًا من الرحيل، ابتلعت أكاذيبه. لم أكن ساذجة أو غبية، بل كنت امرأة ذكية وناجحة وقعت في حب رجل محتال ماكر... في ذلك الوقت، كنت خريجة في الثلاثين من عمري من جامعة هارفارد وإنسياد، وهي كلية إدارة أعمال مرموقة بالقرب من باريس، وكنت أتقاضى راتبًا يقارب ستة أرقام في إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى. كما كنت أدير مدرسة لليوغا في أحد الأحياء الباريسية الراقية، حيث كان الكثير من سكان المدينة الأثرياء والمتعلمين مفتونين بالمثل بآرون"، وفق ما قالت.



وتابعت: "لقد قدم نفسه على أنه وريث لسلالة طويلة من اليوغيين من جبال الهيمالايا. في الاستوديو الخاص بنا، قام بتدريس دروس اليوغا الجماعية، وكذلك المديرين التنفيذيين المدربين بشكل خاص والذين فرض عليهم رسومًا باهظة تصل إلى 5000 يورو (4340 جنيهًا إسترلينيًا). إن فكرة الحياة الطويلة مع السلام الداخلي والجسم السليم هي فكرة مغرية، وكان الناس، وما زالوا، على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل هذه الفرصة".



ولفتت الى أن "لا أحد يتحدث عن الجانب الآخر الذي يحتمل أن يكون خطيرًا لصناعة العافية، حيث تلعب اليوغا والتأمل دورًا مركزيًا. وبدلاً من ذلك، أصبح العلاج الحديث لجميع الأمراض العقلية والجسدية التي تسببها الحياة الحديثة"، مضيفة: "ولكن يمكن استخدامه لاستغلال المتعبدين الضعفاء الذين يلجأون إليه - وغالباً ما تكون النساء الشابات تبحثن عن الشعور بالهدف في الحياة، كما كنت عندما التقيت آرون."



وخلال سرد قصتها قالت ان "لقد عرّفتني والدتي على الأنشطة الروحية، مثل التأمل، في سن مبكرة - وهي تجارب تكوينية مبكرة جعلتني عرضة لما يقدمه آرون. ولأن والدي كان غائبًا إلى حد كبير عن حياتي منذ أن كنت في التاسعة من عمري، فقد كان آرون قادرًا على التدخل ولعب دور الأب الراعي... التقينا في عام 1995. كان عمره 55 عامًا وكان عمري 22 عامًا، متخرجين حديثًا من الجامعة وأدرس في ريشيكيش بالهند، المعروفة باسم عاصمة اليوغا. عندما ظهر آرون بعد ظهر أحد الأيام، وهو جالس بهدوء واتزان تام في بهو بيت الضيافة الذي كنت أقيم فيه، انجذبت إلى طاقته. لقد كان ساحرًا ومغريًا، ودون أن أدرك حتى ما كان يحدث، أدخلني في فلكه."



"خلال الأسابيع التي تلت ذلك، زاد اهتمام آرون بي. وعندما طلب 2500 جنيه إسترليني مقابل دروس خاصة، تغلبت على صدمتي وقررت أن أدفع مقابل امتياز التعلم منه. وكلما قضينا وقتًا أطول معًا، أذهلني أكثر بحديثه عن الحيوات الماضية وقدرته على توجيه الكائنات العليا... عندما اعترفت، بعد ثلاثة أشهر من لقائنا، بأنني أحبه، أكد على الفور بوجه هادئ ومشرق أنني زوجته التي التقى بها من حياة سابقة"، بحسب قولها.



"لقد صدقته، ولم أدرك أنه كان يعتني بي حتى شعرت بالراحة التامة والثقة في حضوره... عدت إلى الولايات المتحدة ولكن لمدة عامين سافرت ذهابًا وإيابًا لزيارته. وبعد ذلك، عندما حصلت على مكان في دورة ماجستير إدارة الأعمال في كلية إنسياد، انتقل ليكون معي وتزوجنا."



وأضافت: "طوال هذا الوقت، كان يمطرني بالحب والاهتمام ويثني على إخلاصي له، وهو الأمر الذي كان سيستمر في فعله طوال السنوات التي أمضيناها معًا. ولكن بمجرد أن بدأنا العيش معًا، أصبح جانبه المسيطر واضحًا. لقد مر بفترات طويلة حيث كان يشرب الخمر بكثرة، وبدأ صفوفًا ضخمة هدد فيها بالمغادرة، وأنفق المال كأنه لا شيء، وكثيرًا ما طالبني أن أشتري له مجوهرات باهظة الثمن، بما في ذلك قلادة من البلاتين مصممة خصيصًا تكلف أكثر من 10000 جنيه إسترليني."



ولفتت الى أنه "تغير من المعلم المستنير المسالم الذي التقيت به في ريشيكيش إلى رجل متقلب ومسيطر أبعدني عن أصدقائي وعائلتي... عندما استقرينا أخيرًا في باريس، بعد سبع سنوات من لقائنا الأول، كنت راسخة في وظيفتي في شركة التكنولوجيا وحثيته على فتح استوديو لليوغا."



"في وقت مبكر من علاقتنا، قدمني آرون إلى تاو، الروح التي قال إنه يستطيع توجيهها والتي أقنعني أنها أخي الذي مات منذ فترة طويلة (على الرغم من أنه لم يكن لدي أخ من قبل)، سيصبح هذا الرجل أمام عيني، وتغيرت تعابير وجهه وسلوكه بالكامل حتى بدا وكأنه شخص آخر"، وفق ما قالت.



وتابعت: "لقد كنت في عبودية شديدة لدرجة أنه عندما قمنا بتعيين أنجيلا كمعالجة تدليك في الاستوديو، كان قادرًا على إقناعي بأنها وتاو كانا معًا في حياة سابقة. تم إغراء أنجيلا بالمثل بشخصية آرون الروحية. بطريقة ما، وقع كلانا في غرام قصة أنه كان معها فقط بصفته تاو."



"حتى عندما خان ثقتي بشكل صارخ، ونام علنًا مع امرأة أخرى، كنت لا أزال أقنع نفسي بأن هذا الرجل هو المفتاح لي لعيش حياة صحية ونقية وغير عادية."



وأضحت أن "في النهاية، جاءني نداء الاستيقاظ عندما كنت في السادسة والثلاثين من عمري عندما واجهت الاستغناء عن العمل. لقد كنت أرى دائمًا أن وظيفتي هي وسيلة لتحقيق غاية أثناء قيامنا ببناء استوديو اليوغا. لكن التهديد بخسارة الدخل جعلني أدرك مدى أهمية العمل لبقائنا المالي. لذلك عندما تم تعييني من قبل الشركة التي اشترت العمل السابق، انغمست في العمل."



"وهكذا التقيت بزميلي تريفور الذي أصبح صديقًا لي. عندما بدأت أثق به، بدأت أخبره عن حياتي بطريقة لم تكن لدي الشجاعة أو الثقة للقيام بها من قبل. كلما سمع تريفور قصصي أكثر، ثم رد بهدوء، دون دراما أو حكم، قائلًا إن سلوك آرون لا يبدو صحيحًا، كلما أدركت أنه كان على حق. عندما بدأنا أنا وتريفور علاقة رومانسية، قطع ذلك سيطرة آرون علي"، على حد تعبيرها.



وأضافت: "لقد تركت الزواج على مراحل - أولاً خرجت من غرفة نومنا إلى الصالة. وبعد بضعة أيام، بدا أن آرون شعر بأن اللعبة قد انتهت وعرض العودة إلى الهند. اشتريت تذكرته، وودعته، وتقدمت بطلب الطلاق. حتى بعد طلاقنا، استمر في طلب المال مني...لكن عندما أخبرته أنه لن يحصل على فلس آخر، لم أسمع منه مرة أخرى."



وختمت بالقول: "إذا نظرنا إلى الوراء، أرى أن آرون خلق شخصية وقام بتكييف تعاليمه ليحصل على ما يريده مني: السيطرة والمال والجنس. كان تقديم نفسه على أنه يوغي المزعوم أمرًا بالغ الأهمية لجاذبيته... لو كان قد اقترب مني على أنه نفسه، كنت سأقول لا. لكن في شخصيته الروحية الأسطورية، كان يطفو فوق الحياة الطبيعية في مجال يُفترض أنه فوق الحكم، نقي وأخلاقي.... في البداية، طاردت أحلامي آرون، لكن منذ علمت بوفاته قبل سبع سنوات، توقفت تلك الكوابيس تدريجيًا".



قالت احدى السيدات: "إن مشاهدة زوجي، آرون، يختفي لممارسة الجنس مع امرأة أخرى كان قد شجعني على رؤيتها كصديقتي - دون أن يشعر بأي حاجة لإخفائها عني - كان ينبغي أن يعني نهاية زواجي."وتابعت: "لكن وفقًا لآرون، فهو لم يكن مخلصًا لي. لقد كان ببساطة يسمح لجسده بتسهيل لم شمل روحين قديمتين - أحدهما ينتمي إلى أنجيلا، موظفتنا، والآخر لرجل يُدعى تاو، زوجها من حياة سابقة، والذي كان زوجي يوجه روحه الآن بسهولة."وأضافت: "ولم يكن من المفترض أن أقبل هذا فحسب، بل كان من المفترض أن أكون سعيدة، باعتباري امرأة تسعى إلى التنوير الروحي، لأن تاو وأنجيلا، الفتاة الجميلة البالغة من العمر 26 عامًا مقارنة بزوجي الذي كان يبلغ من العمر 63 عامًا، قد وجدا بعضهما البعض مرة أخرى."وروت: "هذا يبدو غريبا، وأنا أعلم. وبعد مرور عشرين عامًا، حدث هذا معي أيضًا. لكن في ذلك الوقت كنت محاصرة في علاقة مسيئة، بعد أن اقتنعت تمامًا بفكرة أن آرون كان مرشدي وقائدي الروحي بقدر ما كان زوجي"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وأخبرت السيدة أن "بعد إغرائي بممارسة وعدت بالسلام الداخلي، والوضوح العقلي، والرفاهية الجسدية، وقبل كل شيء، معنى أعظم لحياتي، أصبحت تحت سيطرة مناور رئيسي يتنكر في هيئة زوجي ومعلمي.""وهكذا، بدلًا من الرحيل، ابتلعت أكاذيبه. لم أكن ساذجة أو غبية، بل كنت امرأة ذكية وناجحة وقعت في حب رجل محتال ماكر... في ذلك الوقت، كنت خريجة في الثلاثين من عمري من جامعة هارفارد وإنسياد، وهي كلية إدارة أعمال مرموقة بالقرب من باريس، وكنت أتقاضى راتبًا يقارب ستة أرقام في إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى. كما كنت أدير مدرسة لليوغا في أحد الأحياء الباريسية الراقية، حيث كان الكثير من سكان المدينة الأثرياء والمتعلمين مفتونين بالمثل بآرون"، وفق ما قالت.وتابعت: "لقد قدم نفسه على أنه وريث لسلالة طويلة من اليوغيين من جبال الهيمالايا. في الاستوديو الخاص بنا، قام بتدريس دروس اليوغا الجماعية، وكذلك المديرين التنفيذيين المدربين بشكل خاص والذين فرض عليهم رسومًا باهظة تصل إلى 5000 يورو (4340 جنيهًا إسترلينيًا). إن فكرة الحياة الطويلة مع السلام الداخلي والجسم السليم هي فكرة مغرية، وكان الناس، وما زالوا، على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل هذه الفرصة".ولفتت الى أن "لا أحد يتحدث عن الجانب الآخر الذي يحتمل أن يكون خطيرًا لصناعة العافية، حيث تلعب اليوغا والتأمل دورًا مركزيًا. وبدلاً من ذلك، أصبح العلاج الحديث لجميع الأمراض العقلية والجسدية التي تسببها الحياة الحديثة"، مضيفة: "ولكن يمكن استخدامه لاستغلال المتعبدين الضعفاء الذين يلجأون إليه - وغالباً ما تكون النساء الشابات تبحثن عن الشعور بالهدف في الحياة، كما كنت عندما التقيت آرون."وخلال سرد قصتها قالت ان "لقد عرّفتني والدتي على الأنشطة الروحية، مثل التأمل، في سن مبكرة - وهي تجارب تكوينية مبكرة جعلتني عرضة لما يقدمه آرون. ولأن والدي كان غائبًا إلى حد كبير عن حياتي منذ أن كنت في التاسعة من عمري، فقد كان آرون قادرًا على التدخل ولعب دور الأب الراعي... التقينا في عام 1995. كان عمره 55 عامًا وكان عمري 22 عامًا، متخرجين حديثًا من الجامعة وأدرس في ريشيكيش بالهند، المعروفة باسم عاصمة اليوغا. عندما ظهر آرون بعد ظهر أحد الأيام، وهو جالس بهدوء واتزان تام في بهو بيت الضيافة الذي كنت أقيم فيه، انجذبت إلى طاقته. لقد كان ساحرًا ومغريًا، ودون أن أدرك حتى ما كان يحدث، أدخلني في فلكه.""خلال الأسابيع التي تلت ذلك، زاد اهتمام آرون بي. وعندما طلب 2500 جنيه إسترليني مقابل دروس خاصة، تغلبت على صدمتي وقررت أن أدفع مقابل امتياز التعلم منه. وكلما قضينا وقتًا أطول معًا، أذهلني أكثر بحديثه عن الحيوات الماضية وقدرته على توجيه الكائنات العليا... عندما اعترفت، بعد ثلاثة أشهر من لقائنا، بأنني أحبه، أكد على الفور بوجه هادئ ومشرق أنني زوجته التي التقى بها من حياة سابقة"، بحسب قولها."لقد صدقته، ولم أدرك أنه كان يعتني بي حتى شعرت بالراحة التامة والثقة في حضوره... عدت إلى الولايات المتحدة ولكن لمدة عامين سافرت ذهابًا وإيابًا لزيارته. وبعد ذلك، عندما حصلت على مكان في دورة ماجستير إدارة الأعمال في كلية إنسياد، انتقل ليكون معي وتزوجنا."وأضافت: "طوال هذا الوقت، كان يمطرني بالحب والاهتمام ويثني على إخلاصي له، وهو الأمر الذي كان سيستمر في فعله طوال السنوات التي أمضيناها معًا. ولكن بمجرد أن بدأنا العيش معًا، أصبح جانبه المسيطر واضحًا. لقد مر بفترات طويلة حيث كان يشرب الخمر بكثرة، وبدأ صفوفًا ضخمة هدد فيها بالمغادرة، وأنفق المال كأنه لا شيء، وكثيرًا ما طالبني أن أشتري له مجوهرات باهظة الثمن، بما في ذلك قلادة من البلاتين مصممة خصيصًا تكلف أكثر من 10000 جنيه إسترليني."ولفتت الى أنه "تغير من المعلم المستنير المسالم الذي التقيت به في ريشيكيش إلى رجل متقلب ومسيطر أبعدني عن أصدقائي وعائلتي... عندما استقرينا أخيرًا في باريس، بعد سبع سنوات من لقائنا الأول، كنت راسخة في وظيفتي في شركة التكنولوجيا وحثيته على فتح استوديو لليوغا.""في وقت مبكر من علاقتنا، قدمني آرون إلى تاو، الروح التي قال إنه يستطيع توجيهها والتي أقنعني أنها أخي الذي مات منذ فترة طويلة (على الرغم من أنه لم يكن لدي أخ من قبل)، سيصبح هذا الرجل أمام عيني، وتغيرت تعابير وجهه وسلوكه بالكامل حتى بدا وكأنه شخص آخر"، وفق ما قالت.وتابعت: "لقد كنت في عبودية شديدة لدرجة أنه عندما قمنا بتعيين أنجيلا كمعالجة تدليك في الاستوديو، كان قادرًا على إقناعي بأنها وتاو كانا معًا في حياة سابقة. تم إغراء أنجيلا بالمثل بشخصية آرون الروحية. بطريقة ما، وقع كلانا في غرام قصة أنه كان معها فقط بصفته تاو.""حتى عندما خان ثقتي بشكل صارخ، ونام علنًا مع امرأة أخرى، كنت لا أزال أقنع نفسي بأن هذا الرجل هو المفتاح لي لعيش حياة صحية ونقية وغير عادية."وأضحت أن "في النهاية، جاءني نداء الاستيقاظ عندما كنت في السادسة والثلاثين من عمري عندما واجهت الاستغناء عن العمل. لقد كنت أرى دائمًا أن وظيفتي هي وسيلة لتحقيق غاية أثناء قيامنا ببناء استوديو اليوغا. لكن التهديد بخسارة الدخل جعلني أدرك مدى أهمية العمل لبقائنا المالي. لذلك عندما تم تعييني من قبل الشركة التي اشترت العمل السابق، انغمست في العمل.""وهكذا التقيت بزميلي تريفور الذي أصبح صديقًا لي. عندما بدأت أثق به، بدأت أخبره عن حياتي بطريقة لم تكن لدي الشجاعة أو الثقة للقيام بها من قبل. كلما سمع تريفور قصصي أكثر، ثم رد بهدوء، دون دراما أو حكم، قائلًا إن سلوك آرون لا يبدو صحيحًا، كلما أدركت أنه كان على حق. عندما بدأنا أنا وتريفور علاقة رومانسية، قطع ذلك سيطرة آرون علي"، على حد تعبيرها.وأضافت: "لقد تركت الزواج على مراحل - أولاً خرجت من غرفة نومنا إلى الصالة. وبعد بضعة أيام، بدا أن آرون شعر بأن اللعبة قد انتهت وعرض العودة إلى الهند. اشتريت تذكرته، وودعته، وتقدمت بطلب الطلاق. حتى بعد طلاقنا، استمر في طلب المال مني...لكن عندما أخبرته أنه لن يحصل على فلس آخر، لم أسمع منه مرة أخرى."وختمت بالقول: "إذا نظرنا إلى الوراء، أرى أن آرون خلق شخصية وقام بتكييف تعاليمه ليحصل على ما يريده مني: السيطرة والمال والجنس. كان تقديم نفسه على أنه يوغي المزعوم أمرًا بالغ الأهمية لجاذبيته... لو كان قد اقترب مني على أنه نفسه، كنت سأقول لا. لكن في شخصيته الروحية الأسطورية، كان يطفو فوق الحياة الطبيعية في مجال يُفترض أنه فوق الحكم، نقي وأخلاقي.... في البداية، طاردت أحلامي آرون، لكن منذ علمت بوفاته قبل سبع سنوات، توقفت تلك الكوابيس تدريجيًا".