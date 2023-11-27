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حمل سكينا وأمسك والدته من مؤخرة شعرها وجرها إلى ماكينة الصراف الآلي... "سأقتلها!"
منوعات
2023-11-27 | 06:46
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حمل سكينا وأمسك والدته من مؤخرة شعرها وجرها إلى ماكينة الصراف الآلي... "سأقتلها!"
حمل سكينا وأمسك والدته من مؤخرة شعرها وجرها إلى ماكينة الصراف الآلي... "سأقتلها!"
قالت مصادر وشهود لصحيفة "
ذا بوست
" إنه تم القبض على مجنون يحمل سكينًا في وسط مانهاتن صباح الأحد بعد محاولته جر والدته من شعرها إلى ماكينة الصراف الآلي في الحي بينما كان يهددها بقتلها.
وتم القبض على الرجل المختل، الذي لم تحدد الشرطة هويته على الفور، من قبل رجال الشرطة حوالي الساعة 8:30 صباحًا في شارع West 43rd بين شارعي Ninth وTenth Avenues بعد أن رأى أحد مشاة الكلاب الحادث المزعج واتصل بالشرطة.
وقالت الشاهدة هانا كانرداي لصحيفة The Post: "لقد أمسكها من مؤخرة شعرها، ودفعها".
وأوضح كانرداي: "كانت تحاول المقاومة لكنني سألت إذا كان كل شيء على ما يرام لأنني لم أر أنه يحمل سكيناً".
وأضافت: "ثم قال ’توقفي عن الكلام‘ وقال إنه سيقتلها... ثم رأيت السكين عندما مروا بجانبي، لذلك لوحت لشخص ما في الأسفل قليلاً بأن شيئًا ما يحدث ثم اتصلت برقم 911."
وقالت مصادر إنفاذ القانون إن اثنين من ضباط الشرطة أصيبا أثناء احتجاز الرجل، أحدهما أصيب بجرح في يده أثناء أخذ السكين منه، بينما أصيب الآخر في الركبة.
وتُظهر الصور من مكان الحادث المشتبه به – وهو يرتدي بدلة غريبة باللونين الأحمر والأزرق تشبه زي المهرج – وهو مقيد اليدين وموضع على نقالة وفي سيارة إسعاف قريبة.
وشوهدت امرأة تبدو أنها الضحية وهي تتحدث مع ضابط شرطة.
وقالت المصادر إن المشتبه به خرج من أحد المباني وهو يمسك بشعر والدته ويصرخ على المارة المذهولين للابتعاد.
"لا تقترب مني!" يُزعم أنه صرخ. "سأقتلها."
وقالت شرطة نيويورك إن الاتهامات ما زالت معلقة.
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