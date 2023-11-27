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سقطت في النار في حفل زفاف ابنتها...ذاب ثوبها على بشرتها وهذا ما حصل!

سقطت في النار في حفل زفاف ابنتها...ذاب ثوبها على بشرتها وهذا ما حصل!







ويُذكر أن والد ابنتها ديكودا، آدم، قد توفي عام 2019 بسبب سرطان الدم. وتوفي والد هايلي عام 2020 بسبب السرطان أيضاً.



لذلك، قالت المرأة: " امتلأت عيناي بالدموع عندما رأيت ديكودا بفستانها الجميل عام 2021. لقد كنت سعيدة جداً بالاحتفال بابنتي".



ومع غروب الشمس، بدأ الضيوف بالتجمع عند حفرة النار الضخمة للتدفئة التي تحيط بها الصخور للجلوس عليها، وفق موقع



وقالت هايلي:" في الثالثة صباحًا، انتهيت من شرب البيرة الأخيرة بجوار النار، وبعد ذلك، عندما وقفت للمغادرة، تعثرت بإحدى الصخور وسقطت في الجمر الحارق. وعندما ساعدوني للخروج من النار، كان فستاني، الذي كان يحتوي على البوليستر والنايلون، قد ذاب على بشرتي. وفجأة، شعرت بالألم الشديد، وفقدت وعيي مرات عدة".



وأضافت: "سُكب عليّ الماء وتم نقلي بسيارة الإسعاف، ونقلتني بعدها الهيلكوبتر إلى المستشفى. واستيقظت في اليوم التالي وأنا أشعر بالقلق اذا كان قد أُفسد حفل الزفاف بسببي. وكانت رؤية الجلد المحروق على ذراعي وساقي اليمنى، أمرًا مرعبًا. وأوضح الأطباء أنني مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في 5% من جسدي".



وبالرغم من ترقيع الجلد، ستظل الندوب موجودة على جسم هايلي. روت هايلي ريدينغ البالغة 51 عاماً، من أستراليا، كيف تحول حفل زفاف ابنتها من الفرح إلى الرعب، عندما سقطت في الفحم المحترق في حفرة النار أثناء الاحتفال.ويُذكر أن والد ابنتها ديكودا، آدم، قد توفي عام 2019 بسبب سرطان الدم. وتوفي والد هايلي عام 2020 بسبب السرطان أيضاً.لذلك، قالت المرأة: " امتلأت عيناي بالدموع عندما رأيت ديكودا بفستانها الجميل عام 2021. لقد كنت سعيدة جداً بالاحتفال بابنتي".ومع غروب الشمس، بدأ الضيوف بالتجمع عند حفرة النار الضخمة للتدفئة التي تحيط بها الصخور للجلوس عليها، وفق موقع "ذا صن" وقالت هايلي:" في الثالثة صباحًا، انتهيت من شرب البيرة الأخيرة بجوار النار، وبعد ذلك، عندما وقفت للمغادرة، تعثرت بإحدى الصخور وسقطت في الجمر الحارق. وعندما ساعدوني للخروج من النار، كان فستاني، الذي كان يحتوي على البوليستر والنايلون، قد ذاب على بشرتي. وفجأة، شعرت بالألم الشديد، وفقدت وعيي مرات عدة".وأضافت: "سُكب عليّ الماء وتم نقلي بسيارة الإسعاف، ونقلتني بعدها الهيلكوبتر إلى المستشفى. واستيقظت في اليوم التالي وأنا أشعر بالقلق اذا كان قد أُفسد حفل الزفاف بسببي. وكانت رؤية الجلد المحروق على ذراعي وساقي اليمنى، أمرًا مرعبًا. وأوضح الأطباء أنني مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في 5% من جسدي".وبالرغم من ترقيع الجلد، ستظل الندوب موجودة على جسم هايلي.