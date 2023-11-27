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قُبض عليه متلبساً في جريمة اغتصاب...هكذا احتال على ابنة الـ 12 عاماً لإقامة علاقة معها!

قُبض عليه متلبساً في جريمة اغتصاب...هكذا احتال على ابنة الـ 12 عاماً لإقامة علاقة معها!







وتم حبس نيال أوسوليفان البالغ 28 عامًا، لمدة 10 سنوات بعد الاعتداء الجنسي المروع الذي قام به في المملكة المتحدة.



وتم القبض على المجرم الذي كان يكبر الفتاة بـ 15 عامًا متلبسًا، بعد أن اتصل أصدقاء الفتاة بالشرطة، وفق موقع



وكان قد احتال على الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا بعد أن التقيا عبر الإنترنت. وتواصلا لأشهر عدة قبل أن يسافر نيال من منطقة إلى أخرى لمقابلتها.



ويُذكر أن الفتاة كانت ترتدي زيّها المدرسي عندما التقيا للمرة الأولى. والتقيا بعدها في ثلاث مناسبات قبل أن يغتصبها أوسوليفان في سيارته.



وفي ذلك اليوم الرهيب، كانت الفتاة قد أخبرت والدتها أنها كانت ذاهبة لترى أصدقاءها.



تم سجن رجل ميكانيكي بعد أن قبض عليه رجال الشرطة وهو يغتصب تلميذة في موقف للسيارات على شاطئ البحر.وتم حبس نيال أوسوليفان البالغ 28 عامًا، لمدة 10 سنوات بعد الاعتداء الجنسي المروع الذي قام به في المملكة المتحدة.وتم القبض على المجرم الذي كان يكبر الفتاة بـ 15 عامًا متلبسًا، بعد أن اتصل أصدقاء الفتاة بالشرطة، وفق موقع "ذا صن" وكان قد احتال على الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا بعد أن التقيا عبر الإنترنت. وتواصلا لأشهر عدة قبل أن يسافر نيال من منطقة إلى أخرى لمقابلتها.ويُذكر أن الفتاة كانت ترتدي زيّها المدرسي عندما التقيا للمرة الأولى. والتقيا بعدها في ثلاث مناسبات قبل أن يغتصبها أوسوليفان في سيارته.وفي ذلك اليوم الرهيب، كانت الفتاة قد أخبرت والدتها أنها كانت ذاهبة لترى أصدقاءها.