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تعرى بالكامل... في لحظة صادمة: ضيف في ديزني لاند خلع ملابسه أمام الحاضرين وهذا ما حصل معه! (فيديو)

منوعات
2023-11-27 | 10:13
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تعرى بالكامل... في لحظة صادمة: ضيف في ديزني لاند خلع ملابسه أمام الحاضرين وهذا ما حصل معه! (فيديو)
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تعرى بالكامل... في لحظة صادمة: ضيف في ديزني لاند خلع ملابسه أمام الحاضرين وهذا ما حصل معه! (فيديو)

تعرى بالكامل... في لحظة صادمة: ضيف في ديزني لاند خلع ملابسه أمام الحاضرين وهذا ما حصل معه! (فيديو)

حظي المصطافون في عيد الشكر بمشاهدة ديزني المذهلة بطريقة غير مرحب بها عندما خلع أحد الضيوف في منتجع كاليفورنيا ملابسه وذهب للسباحة عارياً.

والتقط مقطع فيديو تم تصويره من قبل المصطافين المذهولين اللحظة التي بدأ فيها الرجل المجهول الهوية بخلع ملابسه أثناء تجولهم في معرض "إنه عالم صغير" الشهير، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وترك الرجل ملابسه على الأرض، ونزل من القارب وغطس في تمثيل لحوض سباحة تاج محل، بينما كان سجاد علاء الدين الطائر يدور حوله.

"قف قف! أريدك أن تتوقف"، هكذا توسل أحد الموظفين عندما تعثر بعد ذلك فوق المعدات ووقف مع الشخصيات المتحركة.

وقال أحد الزوار بينما كانت قوارب المتعة تبحر بالقرب من المكان: "يا إلهي، سوف يكسر كل الأشياء".

وقال آخر: "عليهم أن يوقفوا الموسيقى"، مع استمرار العرض البشع لأغنية "Jingle Bells" المبهجة.

وكانت الأمور على وشك أن تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ في المملكة السحرية، ولكن عندما شق الدخيل طريقه إلى الخارج.

وأظهرت اللقطات التي التقطها مستخدمون آخرون الرجل وهو يمشي عارياً على طول حافة نهر القوارب تحت قلعة خيالية قبل أن ينزلق في المياه الباردة بينما يحتج موظف آخر من الضفة المقابلة.

وفي نهاية المطاف، تم القبض على الرجل من قبل ضباط من قسم شرطة أنهايم للاشتباه في قيامه بالتعرض غير اللائق وتحت تأثير مادة خاضعة للرقابة.

ويُظهر مقطع فيديو آخر الشاب البالغ من العمر 26 عامًا وهو يحمله ستة من ضباط الشرطة بينما يحاول رجل أمني قوي البنية حمايته من الأنظار.

وسارع محبو ديزني على وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن مشاعرهم تجاه المعرض الأخير في منتزه كاليفورنيا الترفيهي.
 

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بالكامل...

صادمة:

ديزني

ملابسه

الحاضرين

(فيديو)

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