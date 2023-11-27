الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استيقظت لتجد نفسها عارية ورجل غريب فوقها... ابنة الـ15 سنة عاشت لحظات مرعبة وما اكتشفته بعد ذلك كارثي!
منوعات
2023-11-27 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
استيقظت لتجد نفسها عارية ورجل غريب فوقها... ابنة الـ15 سنة عاشت لحظات مرعبة وما اكتشفته بعد ذلك كارثي!
استيقظت لتجد نفسها عارية ورجل غريب فوقها... ابنة الـ15 سنة عاشت لحظات مرعبة وما اكتشفته بعد ذلك كارثي!
أدين رجل بجعل فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في حالة سكر قبل ممارسة الجنس معها ونشر لقطات لها على الإنترنت.
ودعا أبو هريرة، 23 عامًا، الطفلة إلى حفل عيد الهالوين في تشرين الأول 2019 في شقته في شارع فيكتوريا بإدنبرة، حيث أمطرها بزجاجة من مشروب كاكتوس جاك المسكر حتى فقدت الوعي، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وفي وقت لاحق، استيقظت الفتاة الصغيرة لتجد نفسها عارية في السرير والوحش، الذي كان في الجامعة كطالب تمريض، فوقها. وقام أصدقاء هوريرا بتصويره وهو يمارس الجنس مع الضحية المراهقة، ثم تمت مشاركة التسجيل على تطبيق المراسلة سناب شات، حسبما ذكرت صحيفة EdinburghLive.
وفرت المراهقة المنكوبة من الشقة الواقعة في وسط مدينة إدنبرة، ثم أخبرت فيما بعد أفراد أسرتها بما حدث لها. وتبين لاحقاً أن هريرة، من غلينروثس، وفايف، والفتاة يعرفان بعضهما البعض من خلال الأقارب، رغم أنه ادعى أنه لا يعرف أن الطفلة قاصر.
وأقر هريرة بالذنب في تهمة ممارسة الجنس مع طفلة أصغر منه بين 26 و27 تشرين الأول 2019 عندما مثل أمام محكمة إدنبرة شريف الأسبوع الفائت.
وقال المدعي العام ماثيو ميلار للمحكمة: "قالت صاحبة الشكوى إنها لا تعرف كيف دخلت السرير أو كيف غيرت ملابسها، لكنها وجدت نفسها مستلقية على السرير عارية، لكن لم يكن لديها أي فكرة عن كيفية خلع ملابسها". قالت المشتكية: "تم نقل الأغطية إلى جانب السرير ولم أكن تحتها وأتذكر أن هريرة مارس الجنس معي - ليس لدي أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك".
وقال المسؤول المالي إن الفتاة استدارت بعد ذلك إلى جانبها ورأت صديقاً لهريرة يسجل اللقاء الجنسي على هاتفه و"جاء ضيوف آخرون إلى الغرفة وبدأوا يضحكون عليها". وأخبر المسؤول المحكمة أن الفتاة قالت إنها كانت "خائفة" أثناء الحادث وأخبرها هريرة لاحقًا أنه تمت مشاركة اللقطات مع آخرين على سناب شات.
وقال كالوم هاريس، المدافع، إن موكله كان يبلغ من العمر 19 عامًا وقت ارتكاب الجريمة ويدرس حاليًا شهادة التمريض في جامعة دندي بالإضافة إلى دراسة القانون في الجامعة المفتوحة. وقال السيد هاريس إن هريرة يعمل أيضًا من خلال وكالة كمساعد رعاية في مستشفى محلي، وفيما يتعلق بالفتاة "لم يكن على علم بعمرها وهو يقف إلى جانب ذلك بقوة".
وأضاف السيد هاريس أن هريرة لا يشرب الخمر بسبب إيمانه، ووصفه بأنه "شاب يحمل الكثير من القدرات".
وقام الشريف دانييل كيلي بوضع هوريرا في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة لم يتم تحديدها بعد، وأفرج مأمور الشرطة عن هريرة بكفالة وتأجل تنفيذ الحكم الجنائي لإعداد العمل الاجتماعي للعدالة الجنائية إلى الشهر المقبل.
آخر الأخبار
منوعات
نفسها
عارية
فوقها...
الـ15
لحظات
مرعبة
اكتشفته
كارثي!
التالي
عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء دعما للفلسطينيين
عنّفها بأبشع الطرق وتحكّم بحياتها بطريقة ليس لها مثيل...وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-06
لحظات مرعبة عاشتها أم وطفلها...هكذا تحطّم زجاج النافذة في غرفة نومهما! (فيديو)
منوعات
2023-11-06
لحظات مرعبة عاشتها أم وطفلها...هكذا تحطّم زجاج النافذة في غرفة نومهما! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-13
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
منوعات
2023-09-13
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
0
منوعات
2023-11-23
وجدت نفسها عارية في سريره...هكذا اغتصبها خطيبها السابق وابتزها!
منوعات
2023-11-23
وجدت نفسها عارية في سريره...هكذا اغتصبها خطيبها السابق وابتزها!
0
منوعات
2023-11-17
قصة غريبة لابنة الـ12 سنة... أُجبرت على ممارسة العمل الجنسي وطعنت سيدة حتى الموت: "الدولة خذلتها"!
منوعات
2023-11-17
قصة غريبة لابنة الـ12 سنة... أُجبرت على ممارسة العمل الجنسي وطعنت سيدة حتى الموت: "الدولة خذلتها"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:48
حدث نادر... إندونيسيا تشهد ولادة "وحيد قرن سومطري" (صور)
منوعات
14:48
حدث نادر... إندونيسيا تشهد ولادة "وحيد قرن سومطري" (صور)
0
منوعات
13:19
كان يقود دراجته إلى المستشفى... طبيب يتعرّض لحادث غيّر حياته بالكامل: وهذا التعويض الّذي طلبه!
منوعات
13:19
كان يقود دراجته إلى المستشفى... طبيب يتعرّض لحادث غيّر حياته بالكامل: وهذا التعويض الّذي طلبه!
0
منوعات
12:57
تركت طفلها مع المربية... وبعد اتّصال طارئ لم تُصدّق ما حصل له! (صور)
منوعات
12:57
تركت طفلها مع المربية... وبعد اتّصال طارئ لم تُصدّق ما حصل له! (صور)
0
منوعات
12:43
"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!
منوعات
12:43
"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-15
ابنة كارين رزق الله نسخة طبق الأصل عن والدتها... وتعليقات طريفة من الجمهور (صورة)
فنّ
2023-09-15
ابنة كارين رزق الله نسخة طبق الأصل عن والدتها... وتعليقات طريفة من الجمهور (صورة)
0
صحف اليوم
2023-11-26
أيوب لـ "الانباء الكويتية": نأسف لرفض التيار الحر وسليم التمديد لقائد الجيش لـ"عداوات شخصية"
صحف اليوم
2023-11-26
أيوب لـ "الانباء الكويتية": نأسف لرفض التيار الحر وسليم التمديد لقائد الجيش لـ"عداوات شخصية"
0
أخبار دولية
04:44
إغلاق حوالى 30 مدرسة في بلجيكا بسبب انذارات بوجود قنبلة
أخبار دولية
04:44
إغلاق حوالى 30 مدرسة في بلجيكا بسبب انذارات بوجود قنبلة
0
آخر الأخبار
12:52
وزارة الصحة في غزة: إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بجهود استثنائية
آخر الأخبار
12:52
وزارة الصحة في غزة: إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بجهود استثنائية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030
تقارير نشرة الاخبار
13:41
التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:09
بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل
فنّ
06:09
بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل
2
خبر عاجل
15:30
الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس
خبر عاجل
15:30
الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس
3
فنّ
04:55
فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير
فنّ
04:55
فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير
4
علوم وتكنولوجيا
04:36
عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!
علوم وتكنولوجيا
04:36
عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!
5
حال الطقس
05:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
05:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
6
خبر عاجل
11:14
الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
خبر عاجل
11:14
الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
7
منوعات
03:09
غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
منوعات
03:09
غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
8
فنّ
05:52
داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)
فنّ
05:52
داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More