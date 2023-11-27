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استيقظت لتجد نفسها عارية ورجل غريب فوقها... ابنة الـ15 سنة عاشت لحظات مرعبة وما اكتشفته بعد ذلك كارثي!

منوعات
2023-11-27 | 10:27
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استيقظت لتجد نفسها عارية ورجل غريب فوقها... ابنة الـ15 سنة عاشت لحظات مرعبة وما اكتشفته بعد ذلك كارثي!
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استيقظت لتجد نفسها عارية ورجل غريب فوقها... ابنة الـ15 سنة عاشت لحظات مرعبة وما اكتشفته بعد ذلك كارثي!

استيقظت لتجد نفسها عارية ورجل غريب فوقها... ابنة الـ15 سنة عاشت لحظات مرعبة وما اكتشفته بعد ذلك كارثي!

أدين رجل بجعل فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في حالة سكر قبل ممارسة الجنس معها ونشر لقطات لها على الإنترنت.

ودعا أبو هريرة، 23 عامًا، الطفلة إلى حفل عيد الهالوين في تشرين الأول 2019 في شقته في شارع فيكتوريا بإدنبرة، حيث أمطرها بزجاجة من مشروب كاكتوس جاك المسكر حتى فقدت الوعي، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وفي وقت لاحق، استيقظت الفتاة الصغيرة لتجد نفسها عارية في السرير والوحش، الذي كان في الجامعة كطالب تمريض، فوقها. وقام أصدقاء هوريرا بتصويره وهو يمارس الجنس مع الضحية المراهقة، ثم تمت مشاركة التسجيل على تطبيق المراسلة سناب شات، حسبما ذكرت صحيفة EdinburghLive.

وفرت المراهقة المنكوبة من الشقة الواقعة في وسط مدينة إدنبرة، ثم أخبرت فيما بعد أفراد أسرتها بما حدث لها. وتبين لاحقاً أن هريرة، من غلينروثس، وفايف، والفتاة يعرفان بعضهما البعض من خلال الأقارب، رغم أنه ادعى أنه لا يعرف أن الطفلة قاصر.

وأقر هريرة بالذنب في تهمة ممارسة الجنس مع طفلة أصغر منه بين 26 و27 تشرين الأول 2019 عندما مثل أمام محكمة إدنبرة شريف الأسبوع الفائت.

وقال المدعي العام ماثيو ميلار للمحكمة: "قالت صاحبة الشكوى إنها لا تعرف كيف دخلت السرير أو كيف غيرت ملابسها، لكنها وجدت نفسها مستلقية على السرير عارية، لكن لم يكن لديها أي فكرة عن كيفية خلع ملابسها". قالت المشتكية: "تم نقل الأغطية إلى جانب السرير ولم أكن تحتها وأتذكر أن هريرة مارس الجنس معي - ليس لدي أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك".

وقال المسؤول المالي إن الفتاة استدارت بعد ذلك إلى جانبها ورأت صديقاً لهريرة يسجل اللقاء الجنسي على هاتفه و"جاء ضيوف آخرون إلى الغرفة وبدأوا يضحكون عليها". وأخبر المسؤول المحكمة أن الفتاة قالت إنها كانت "خائفة" أثناء الحادث وأخبرها هريرة لاحقًا أنه تمت مشاركة اللقطات مع آخرين على سناب شات.

وقال كالوم هاريس، المدافع، إن موكله كان يبلغ من العمر 19 عامًا وقت ارتكاب الجريمة ويدرس حاليًا شهادة التمريض في جامعة دندي بالإضافة إلى دراسة القانون في الجامعة المفتوحة. وقال السيد هاريس إن هريرة يعمل أيضًا من خلال وكالة كمساعد رعاية في مستشفى محلي، وفيما يتعلق بالفتاة "لم يكن على علم بعمرها وهو يقف إلى جانب ذلك بقوة".

وأضاف السيد هاريس أن هريرة لا يشرب الخمر بسبب إيمانه، ووصفه بأنه "شاب يحمل الكثير من القدرات". 

وقام الشريف دانييل كيلي بوضع هوريرا في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة لم يتم تحديدها بعد، وأفرج مأمور الشرطة عن هريرة بكفالة وتأجل تنفيذ الحكم الجنائي لإعداد العمل الاجتماعي للعدالة الجنائية إلى الشهر المقبل.
 

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