الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قصة مؤلمة وراء صورة الفتاة التي أمضت ثلاثة أيام محاصرة تحت أنقاض البركان... وهذه كانت كلماتها الأخيرة!

منوعات
2023-11-27 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قصة مؤلمة وراء صورة الفتاة التي أمضت ثلاثة أيام محاصرة تحت أنقاض البركان... وهذه كانت كلماتها الأخيرة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قصة مؤلمة وراء صورة الفتاة التي أمضت ثلاثة أيام محاصرة تحت أنقاض البركان... وهذه كانت كلماتها الأخيرة!

قصة مؤلمة وراء صورة الفتاة التي أمضت ثلاثة أيام محاصرة تحت أنقاض البركان... وهذه كانت كلماتها الأخيرة!

هذه هي القصة المؤرقة لفتاة صغيرة حوصرت تحت أنقاض البركان قبل أن تموت أمام أعين الصحفيين، وفق موقع "ذا صن".

كان عمر أومايرا سانشيز غارزون 13 عامًا فقط عندما علق نصف جسدها في انهيار أرضي ناجم عن ثوران بركان نيفادو ديل رويز عام 1985 في أرميرو، توليما في كولومبيا.

وكانت أومايرا قد علقت بشكل مروع في أعقاب الثوران العنيف الذي أودى بحياة حوالي 25000 شخص بينما دمر 14 مجتمعًا بالكامل.

وبعد ثوران البركان، تدفق خليط متطاير من الحمم البركانية والجليد، يسمى "لاهار"، إلى وديان الأنهار قبل دخوله القرى.

وفي ليلة الكارثة، كانت عائلة أومايرا مستيقظة تماماً داخل منزلها الخرساني، خوفاً من احتمال دخول رماد بركاني خطير إلى المكان.

وتحققت أسوأ مخاوفهم عندما اندفع تيار من اللاهار إلى داخل منزلهم، مما أدى إلى تدميره بالكامل ومحاصرة الفتاة الصغيرة تحت الأنقاض الثقيلة.

ولم يتم اكتشاف وجود أومايرا تحت الأنقاض، إلا عندما تمكنت من إخراج يدها، فرصدها عامل الإنقاذ.

ولم تكن محاولات إخراجها مجدية، حيث علقت ساقا الفتاة تحت باب مصنوع من الطوب، وكانت أذرع عمتها المتوفاة ممسكة بإحكام حول ساقيها وقدميها.

ولم يتمكن الناس من حولها من إيجاد طريقة لتحريرها من تحت الأنقاض الخرسانية دون تحطيم ساقيها بالكامل، لكن لم تكن لديهم الموارد اللازمة لتقديم الرعاية المنقذة للحياة إذا بتروا ساقيها.

وفي كل مرة كان يحاول أحد عمال الإنقاذ إخراجها، كان يتجمع المزيد من الطين حولها، ويبدو أنها ستغرق إذا سمحوا لها بالرحيل.

وبعد محاولات فاشلة عدة، تقرر أن أفضل ما يمكن فعله هو تركها بشكل مريح.

وقد تم توثيق محنتها جيدًا من قبل الصحفيين والمصورين وأطقم التلفزيون وعمال الصليب الأحمر الذين كانوا حاضرين في مكان الحادث، على أمل إنقاذها.

وكانت الفتاة تأكل الأطعمة الحلوة، وتشرب علب الصودا، وتتحدث بمرح مع الأشخاص من حولها.

وظلت الفتاة الشجاعة هادئة طوال محنتها، على الرغم من فترات قصيرة من نوبات الهلع.

وبحلول الليلة الثالثة، بدأت تهلوس وتحدثت عن الذهاب إلى المدرسة لإجراء اختبار الرياضيات.

وأصبحت عيناها محتقنتين بالدم لدرجة أنها بدت سوداء، بينما ابيضت يداها وتورم وجهها.

وبعد ساعات قليلة، عاد العمال ومعهم مضخة وحاولوا إنقاذها، لكن ساقيها كانتا منحنيتين تحت الخرسانة وكأنها راكعة. وكان من المستحيل إنقاذها.

وقبل أن تغلق عينيها للمرة الأخيرة، نطقت المراهقة الشجاعة بكلماتها الأخيرة، كلمات مأساوية ليسمعها العالم كله، وهي متشبثة بقطعة من الحطام فوق رأسها، ونظرت بهدوء نحو الكاميرا وقالت: "أمي، أحبك كثيراً، أبي أحبك، أخي أحبك".

وتوفيت الفتاة في 16 تشرين الثاني 1985، على الأرجح بسبب الغرغرينا أو انخفاض حرارة الجسم.

ونجا شقيق أومايرا ووالدتها من الحادث المروع، بينما توفي والدها وخالتها على الفور.

آخر الأخبار

منوعات

فتاة

محاصرة

بركان

أنقاض

LBCI التالي
عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء دعما للفلسطينيين
عنّفها بأبشع الطرق وتحكّم بحياتها بطريقة ليس لها مثيل...وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:13

"لقد ذهبت في موعد مع فتاة تعجبني وبصراحة أنا مصدوم"... لم يكونا بمفردهما على مائدة العشاء: لن تصدقوا من أحضرت معها!

LBCI
امن وقضاء
04:46

جثة فتاة مصابة بطلق ناري في قضاء بعلبك

LBCI
فنّ
2023-11-26

محاصرة سيارة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-25

مسؤول التواصل في اليونيسف للجزيرة: يجب إرسال الوقود حالًا حتى يتم إخراج العالقين تحت الأنقاض خصوصًا الأطفال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:48

حدث نادر... إندونيسيا تشهد ولادة "وحيد قرن سومطري" (صور)

LBCI
منوعات
13:19

كان يقود دراجته إلى المستشفى... طبيب يتعرّض لحادث غيّر حياته بالكامل: وهذا التعويض الّذي طلبه!

LBCI
منوعات
12:57

تركت طفلها مع المربية... وبعد اتّصال طارئ لم تُصدّق ما حصل له! (صور)

LBCI
منوعات
12:43

"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-24

فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة

LBCI
أخبار دولية
17:14

الشرطة الأميركية تحقق في جريمة كراهية عقب إطلاق نار على طلاب فلسطينيين

LBCI
منوعات
2023-11-23

حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!

LBCI
صحف اليوم
2023-11-26

مصادر لـ "الانباء الالكترونية": حظوظ قائد الجيش للرئاسة هي الأوفر حظاً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:09

بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل

LBCI
خبر عاجل
15:30

الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس

LBCI
فنّ
04:55

فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:36

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!

LBCI
حال الطقس
05:05

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
خبر عاجل
11:14

الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

LBCI
منوعات
03:09

غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!

LBCI
فنّ
05:52

داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More