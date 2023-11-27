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سقطت من نافذة الحافلة على قضبان القطار... ما حصل بعدها أكثر من مرعب!
منوعات
2023-11-27 | 10:36
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سقطت من نافذة الحافلة على قضبان القطار... ما حصل بعدها أكثر من مرعب!
سقطت من نافذة الحافلة على قضبان القطار... ما حصل بعدها أكثر من مرعب!
فقدت امرأة حياتها بشكل مأساوي في حادث مروع عندما سقطت من نافذة الحافلة على قضبان القطار.
الضحية، التي تم التعرف عليها لاحقًا على أنها جوليا دي ألبوكيركي فيولاتو البالغة من العمر 37 عامًا، صدمها قطار مسرع قادم، مما أدى إلى تقطيعها إلى قسمين.
الحادثة المروعة التي وقعت في البرازيل، التقطتها الكاميرا من سيارة كانت تنتظر عبور قضبان القطار، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
ويظهر الفيديو قطار الشحن وهو يطلق بوقه قبل اصطدامه بالحافلة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين. وتكشف آثار الحادث عن أضرار جسيمة في الجزء الخلفي من الحافلة والمنظر المأساوي والكئيب لجثة المرأة على القضبان، والذي لم يتم نشره لقساوته.
وأفاد مسؤولو إدارة الإطفاء في البرازيل أنه تم إلقاؤها من الحافلة ودهسها القطار. كما تمت تسمية أربعة من المصابين الخمسة، وهم نيلدت أنتونيس فيتور، وخوليو بوتيلو فرنانديز، وياندرسون رودريغيز دا كوستا، وبيدرو دومينيس كامبوس.
ولم يتم الكشف عن هوية الضحية الخامسة، وهي فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، لكنها نقلت إلى المستشفى وهي في حالة صدمة أيضا بعد أن أصيبت بانهيار عصبي من جراء الحادث المروع والمشاهد الفوضوية التي أعقبته.
واتهمت والدة جوليا، آنا روزا، 72 عاما، سائق الحافلة بالإهمال، وقالت إن الأمر "لم يكن حادثا، بل كان جريمة". وروت المرأة الحزينة كيف كانت ابنتها تأخذ الملابس إلى متجر التوفير عندما وقع الحادث.
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