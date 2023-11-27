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تخدر وتسرق الرجال الأغنياء... مصير مأساوي لـ "الأرملة السوداء": إليكم قصتها!

منوعات
2023-11-27 | 11:29
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تخدر وتسرق الرجال الأغنياء... مصير مأساوي لـ &quot;الأرملة السوداء&quot;: إليكم قصتها!
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تخدر وتسرق الرجال الأغنياء... مصير مأساوي لـ "الأرملة السوداء": إليكم قصتها!

تخدر وتسرق الرجال الأغنياء... مصير مأساوي لـ "الأرملة السوداء": إليكم قصتها!

لقيت محتالة مثيرة مصرعها بعد سقوطها من الطابق الخامس أثناء مداهمة الشرطة لمنزلها.

وكانت سينثيا سابرينا نوفيلو - المعروفة بالأرملة السوداء - ماهرة في تخدير وسرقة الرجال الأغنياء. وتوفيت في بوينس آيرس بالأرجنتين في 15 تشرين الثاني بعد أن دخلت الشرطة منزلها.

وتوفيت المرأة البالغة من العمر 39 عامًا بينما كانت الشرطة تحاول اعتقالها بتهمة تخدير وسرقة رجل يبلغ من العمر 63 عامًا التقت به عبر الإنترنت. وبعد أن التقيا، دخلت منزله برفقة امرأة أخرى، بينما قيل إن الضحية أغمي عليه بعد شرب الكحول وتدخين الحشيش.

وبعد وفاتها، قال أحد المحققين لوسائل إعلام محلية: "من غير المعروف ما إذا كانت أرادت الهروب عندما اكتشفت وصول الشرطة وانزلقت أثناء محاولتها التسلق إلى بر الأمان، أو إذا قفزت مباشرة"، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

ويُزعم أن المرأتين سرقتا شاحنته تويوتا ومبلغ 350 ألف دولار (280493 جنيهًا إسترلينيًا) نقدًا وجهاز iPhone 14 من منزله. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على نوفيلو، حيث سبق أن تمت محاكمتها بست سرقات في عام 2019.

وارتكبت نوفيلو العديد من عمليات السطو الأخرى مع شريكتها، باميلا سوسا، عندما خدعتا رجل أعمال هنديًا في عام 2019. وخلال تلك الحادثة، ورد أنهما سرقتا 80 ألف دولار (64116 جنيهًا إسترلينيًا)، وثلاث ساعات فاخرة، وسلسلتين من الذهب الوردي والبلاتين، وخاتما من الألماس وثلاث ساعات فاخرة، وسبائك ذهب.

وبعد ذلك، ألقت الشرطة القبض على الشابتين. وفي نهاية عام 2020، تمت محاكمة نوفيلو بتهمة سرقة ساعات وخواتم وشيكات وأكثر من 70 ألف دولار (56101 جنيه إسترليني) وسبائك ذهبية من خمسة رجال مختلفين.

وقالت للمحكمة إن مظهرها الجميل ساعدها في إغواء الضحايا عبر تطبيق واتساب أو في النوادي الليلية في بوينس آيرس، حيث كانت تغازلهم. ومن هنا، ستتمكن من الوصول إلى الشقق الفاخرة عندما يدعوها الرجال للعودة معهم، وعادةً ما تكون برفقة سوسا.

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