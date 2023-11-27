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"لقد ذهبت في موعد مع فتاة تعجبني وبصراحة أنا مصدوم"... لم يكونا بمفردهما على مائدة العشاء: لن تصدقوا من أحضرت معها!

"لقد ذهبت في موعد مع فتاة تعجبني وبصراحة أنا مصدوم"... لم يكونا بمفردهما على مائدة العشاء: لن تصدقوا من أحضرت معها!







وقال الشاب الذي يدعى ذاكر صديقي، انها كانت تجربة مؤلمة، "لقد ذهبت للتو في الموعد الأول، وبصراحة أنا مصدوم".



وجاء في السيرة الذاتية لبريانكا على تطبيق Bumble للمواعدة عبر الإنترنت: "إما هذا أو زواج مرتب".



وأخذ صديقي الوصف بعين الاعتبار، معتقدًا أنها مزحة، وفق ما نقل موقع



"لذلك اعتقدت أن الأمر مضحك، وقمت بالرد عليها. بدأت تتحدث عن جذورها وكلانا لدينا شيء مشترك وهو أن عائلاتينا تنتميان إلى أجزاء من الهند."



اتفق الاثنان على تناول الطعام الهندي في موعدهما الأول.



وصل صديقي قبل 10 دقائق الى الموعد، تفحص المكان ثم عاد لينتظرها بالسيارة.



بعد ذلك، راسلته لتبلغه بوصولها، وقالت انها ستقابله عند مدخل المطعم، "وبعدها تعانقنا ودخلنا وأرشدتني الى طاولتنا، ثم أرشدتني الى طاولة عليها شخصين وأكدت أنها طاولتنا وعندما سألت من هما أخبرتني أنهما والدها ووالدتها"، وفق ما قال: "شعر ت بالصدمة وبدأت أفكر بأن هذا هو الزواج المدبر الذي كتبت عنه".



وتابع الشاب: "شعرت أن والدها لم يعجبه وجودي، سألني ماذا أعمل ولم تعجبه اجابتي، طلب مني الاتصال بأهلي للقدوم الى العشاء وقلت أنهما في مكان بعيد ولا يمكنهما المجيء".



وأضاف: "عندما أخبرته بذلك طلب منها والدها الذهاب، ونهضت العائلة بأكملها وغادرت، ولم تحدثني الشابة مرة أخرى." انتشر فيديو لرجل يصف كابوس موعده الأول عبر تطبيق تيك توك، وحصد أكثر من 20 مليون مشاهدة، بسبب الضيوف المميزين الذين حضروا إلى مطعم مع فتاة تدعى "بريانكا".وقال الشاب الذي يدعى ذاكر صديقي، انها كانت تجربة مؤلمة، "لقد ذهبت للتو في الموعد الأول، وبصراحة أنا مصدوم".وجاء في السيرة الذاتية لبريانكا على تطبيق Bumble للمواعدة عبر الإنترنت: "إما هذا أو زواج مرتب".وأخذ صديقي الوصف بعين الاعتبار، معتقدًا أنها مزحة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست "لذلك اعتقدت أن الأمر مضحك، وقمت بالرد عليها. بدأت تتحدث عن جذورها وكلانا لدينا شيء مشترك وهو أن عائلاتينا تنتميان إلى أجزاء من الهند."اتفق الاثنان على تناول الطعام الهندي في موعدهما الأول.وصل صديقي قبل 10 دقائق الى الموعد، تفحص المكان ثم عاد لينتظرها بالسيارة.بعد ذلك، راسلته لتبلغه بوصولها، وقالت انها ستقابله عند مدخل المطعم، "وبعدها تعانقنا ودخلنا وأرشدتني الى طاولتنا، ثم أرشدتني الى طاولة عليها شخصين وأكدت أنها طاولتنا وعندما سألت من هما أخبرتني أنهما والدها ووالدتها"، وفق ما قال: "شعر ت بالصدمة وبدأت أفكر بأن هذا هو الزواج المدبر الذي كتبت عنه".وتابع الشاب: "شعرت أن والدها لم يعجبه وجودي، سألني ماذا أعمل ولم تعجبه اجابتي، طلب مني الاتصال بأهلي للقدوم الى العشاء وقلت أنهما في مكان بعيد ولا يمكنهما المجيء".وأضاف: "عندما أخبرته بذلك طلب منها والدها الذهاب، ونهضت العائلة بأكملها وغادرت، ولم تحدثني الشابة مرة أخرى."

#dating #arrangedmarriage #storytime ♬ original sound - zakir @zockr another dating nightmare #fyp