الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لقد ذهبت في موعد مع فتاة تعجبني وبصراحة أنا مصدوم"... لم يكونا بمفردهما على مائدة العشاء: لن تصدقوا من أحضرت معها!
منوعات
2023-11-27 | 12:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لقد ذهبت في موعد مع فتاة تعجبني وبصراحة أنا مصدوم"... لم يكونا بمفردهما على مائدة العشاء: لن تصدقوا من أحضرت معها!
"لقد ذهبت في موعد مع فتاة تعجبني وبصراحة أنا مصدوم"... لم يكونا بمفردهما على مائدة العشاء: لن تصدقوا من أحضرت معها!
انتشر فيديو لرجل يصف كابوس موعده الأول عبر تطبيق تيك توك، وحصد أكثر من 20 مليون مشاهدة، بسبب الضيوف المميزين الذين حضروا إلى مطعم مع فتاة تدعى "بريانكا".
وقال الشاب الذي يدعى ذاكر صديقي، انها كانت تجربة مؤلمة، "لقد ذهبت للتو في الموعد الأول، وبصراحة أنا مصدوم".
وجاء في السيرة الذاتية لبريانكا على تطبيق Bumble للمواعدة عبر الإنترنت: "إما هذا أو زواج مرتب".
وأخذ صديقي الوصف بعين الاعتبار، معتقدًا أنها مزحة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
"لذلك اعتقدت أن الأمر مضحك، وقمت بالرد عليها. بدأت تتحدث عن جذورها وكلانا لدينا شيء مشترك وهو أن عائلاتينا تنتميان إلى أجزاء من الهند."
اتفق الاثنان على تناول الطعام الهندي في موعدهما الأول.
وصل صديقي قبل 10 دقائق الى الموعد، تفحص المكان ثم عاد لينتظرها بالسيارة.
بعد ذلك، راسلته لتبلغه بوصولها، وقالت انها ستقابله عند مدخل المطعم، "وبعدها تعانقنا ودخلنا وأرشدتني الى طاولتنا، ثم أرشدتني الى طاولة عليها شخصين وأكدت أنها طاولتنا وعندما سألت من هما أخبرتني أنهما والدها ووالدتها"، وفق ما قال: "شعر ت بالصدمة وبدأت أفكر بأن هذا هو الزواج المدبر الذي كتبت عنه".
وتابع الشاب: "شعرت أن والدها لم يعجبه وجودي، سألني ماذا أعمل ولم تعجبه اجابتي، طلب مني الاتصال بأهلي للقدوم الى العشاء وقلت أنهما في مكان بعيد ولا يمكنهما المجيء".
وأضاف: "عندما أخبرته بذلك طلب منها والدها الذهاب، ونهضت العائلة بأكملها وغادرت، ولم تحدثني الشابة مرة أخرى."
@zockr
another dating nightmare
#fyp
#dating
#arrangedmarriage
#storytime
♬ original sound - zakir
آخر الأخبار
منوعات
تعجبني
وبصراحة
مصدوم"...
يكونا
بمفردهما
مائدة
العشاء:
تصدقوا
أحضرت
معها!
التالي
عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء دعما للفلسطينيين
عنّفها بأبشع الطرق وتحكّم بحياتها بطريقة ليس لها مثيل...وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-25
لن تصدقوا ماذا تفعل هذه السيدة لتغليف هدايا عيد الميلاد: "أنت عبقرية"! (فيديو)
منوعات
2023-11-25
لن تصدقوا ماذا تفعل هذه السيدة لتغليف هدايا عيد الميلاد: "أنت عبقرية"! (فيديو)
0
صحف اليوم
2023-11-25
"ملف قيادة الجيش" ما زال جاثماً على مائدة الاتصالات... والإشكالية إلى مجلس النواب (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-11-25
"ملف قيادة الجيش" ما زال جاثماً على مائدة الاتصالات... والإشكالية إلى مجلس النواب (الجمهورية)
0
منوعات
2023-11-24
"أحتاج 3 أشهر لوضع زينة الميلاد في منزلي"... لن تصدقوا عدد الأشجار التي تضعها هذه السيدة في بيتها! (صور)
منوعات
2023-11-24
"أحتاج 3 أشهر لوضع زينة الميلاد في منزلي"... لن تصدقوا عدد الأشجار التي تضعها هذه السيدة في بيتها! (صور)
0
منوعات
2023-11-23
"طلبت من صديقتي أن تتصل بالشرطة بعد موعدها الغرامي"... والسبب: الواقي الذكري؟!
منوعات
2023-11-23
"طلبت من صديقتي أن تتصل بالشرطة بعد موعدها الغرامي"... والسبب: الواقي الذكري؟!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:48
حدث نادر... إندونيسيا تشهد ولادة "وحيد قرن سومطري" (صور)
منوعات
14:48
حدث نادر... إندونيسيا تشهد ولادة "وحيد قرن سومطري" (صور)
0
منوعات
13:19
كان يقود دراجته إلى المستشفى... طبيب يتعرّض لحادث غيّر حياته بالكامل: وهذا التعويض الّذي طلبه!
منوعات
13:19
كان يقود دراجته إلى المستشفى... طبيب يتعرّض لحادث غيّر حياته بالكامل: وهذا التعويض الّذي طلبه!
0
منوعات
12:57
تركت طفلها مع المربية... وبعد اتّصال طارئ لم تُصدّق ما حصل له! (صور)
منوعات
12:57
تركت طفلها مع المربية... وبعد اتّصال طارئ لم تُصدّق ما حصل له! (صور)
0
منوعات
12:43
"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!
منوعات
12:43
"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-24
فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة
فنّ
2023-11-24
فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة
0
أخبار دولية
17:14
الشرطة الأميركية تحقق في جريمة كراهية عقب إطلاق نار على طلاب فلسطينيين
أخبار دولية
17:14
الشرطة الأميركية تحقق في جريمة كراهية عقب إطلاق نار على طلاب فلسطينيين
0
منوعات
2023-11-23
حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!
منوعات
2023-11-23
حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!
0
صحف اليوم
2023-11-26
مصادر لـ "الانباء الالكترونية": حظوظ قائد الجيش للرئاسة هي الأوفر حظاً
صحف اليوم
2023-11-26
مصادر لـ "الانباء الالكترونية": حظوظ قائد الجيش للرئاسة هي الأوفر حظاً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030
تقارير نشرة الاخبار
13:41
التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:09
بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل
فنّ
06:09
بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل
2
خبر عاجل
15:30
الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس
خبر عاجل
15:30
الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس
3
فنّ
04:55
فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير
فنّ
04:55
فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير
4
علوم وتكنولوجيا
04:36
عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!
علوم وتكنولوجيا
04:36
عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!
5
حال الطقس
05:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
05:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
6
خبر عاجل
11:14
الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
خبر عاجل
11:14
الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
7
منوعات
03:09
غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
منوعات
03:09
غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!
8
فنّ
05:52
داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)
فنّ
05:52
داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More