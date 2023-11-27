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خرجا في موعد غرامي للمرة الأولى... لكنها لم تتوقع ما فعله معها! (فيديو)

منوعات
2023-11-27 | 12:35
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خرجا في موعد غرامي للمرة الأولى... لكنها لم تتوقع ما فعله معها! (فيديو)
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خرجا في موعد غرامي للمرة الأولى... لكنها لم تتوقع ما فعله معها! (فيديو)

خرجا في موعد غرامي للمرة الأولى... لكنها لم تتوقع ما فعله معها! (فيديو)

أثارت امرأة جدلاً بشأن ثقافة المواعدة بعد أن دفعت فاتورة العشاء في الموعد الأول.

وانتقلت آني نايت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكشف عن صدمتها من أن رفيقها لم يعرض عليها الدفع - لكن الكثيرين زعموا أنها كانت مخطئة، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ونشرت الأسترالية البالغة من العمر 26 عامًا مقطع فيديو على تيك توك تدعي أنها كسبت ما يقل قليلاً عن 54000 جنيه إسترليني (105000 دولار) في الفترة ما بين 19 أيلول و19 تشرين الأول من خلال عرض الأزياء عبر الإنترنت - وتعتقد أن هذا قد يكون السبب وراء رفض شريكها الدفع في الموعد.

وفي منشور تمت مشاركته مع متابعي حسابها الثاني على تيك توك البالغ عددهم 33700، قالت آني: "ذهبت في موعد الليلة الفائتة وجعلني أدفع - كان المبلغ 500 دولار (260 جنيهًا إسترلينيًا)".

وأوضحت آني أنها كانت تتحدث مع رجل عبر تطبيق مواعدة لمدة أسبوع قبل أن يقررا الذهاب إلى مطعم معًا في ملبورن.

"لقد تناولنا عشاء رائعا. لقد كان جيدًا جدًا. إذا كان لا بد لي من تقييم الموعد، فربما أقول إنه كان سبعة من أصل عشرة - لقد كان جيدًا... لقد تناولنا الكثير من الكوكتيلات وزجاجة من النبيذ، وكان الأمر ممتعًا للغاية. ثم نهضت لأذهب إلى الحمام"، وفق ما روت.

وقالت آني إنه بعد عودتها إلى الحمام، تم وضع الفاتورة على الطاولة و"ظلت هناك لفترة طويلة".

وأضافت أنها شعرت بالحرج أكثر فأكثر كلما انتظرت لترى ما إذا كان رفيقها سيعرض دفع الفاتورة أم لا، وليس أنها تتوقع منه أن يدفع ثمن الوجبة كاملة.

وأضافت: "لا أتوقع أن يدفع الرجال، لكنني أتوقع دائمًا منهم أن يعرضوا على الأقل، وإذا ذهبنا إلى النصف، فهذا جيد جدًا، وأنا سعيدة جدًا للقيام بذلك".

ومع ذلك، فقد ذهلت عندما جاءت النادلة وسألت من الذي سيدفع، ليقوم الشاب بالقول ان آني ستدفع ثمن كل شيء.

وقالت: "لقد نظر إلي وقال إنها تدفع 500 دولار، وأفترض أنه من الواضح أنه رأى كل القصص والأشياء المتعلقة بكمية الأموال التي أجنيها واعتقد أنني سأدفع الفاتورة... لا يهمني. لقد دفعت الفاتورة."

لكنها قالت إنه من الآمن أن تقول إنها لن تراه مرة أخرى أبدًا.

وحصد المقطع أكثر من 45 ألف مشاهدة على حسابها على  تيك توك @annieknight96 مما أدى إلى جدل ساخن في التعليقات.
 
@annieknight96

Lol wtf

♬ original sound - Annie Knight

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