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"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!
منوعات
2023-11-27 | 12:43
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"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!
"اشتريت بالوناً لابنتي في عيد ميلادها فقتلها!"... إليكم تفاصيل المأساة!
تحدثت إحدى الأمهات لتحذير الآباء الآخرين من مخاطر بالونات الهيليوم بعد مقتل ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات بسبب بالون عيد ميلادها.
أصيبت تيفاني ماكنتاير، من ولاية تكساس، بالصدمة عندما دخلت غرفة نوم ابنتها زهميرا ووجدتها ميتة مع بالون الهيليوم العملاق فوق رأسها، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
ويُعتقد أن زهميرة فجرت البالون أثناء اللعب به، ووضعته فوق رأسها حيث تغلب عليها غاز الهيليوم بسرعة واختنقت.
وتيفاني، 32 عامًا، أم عازبة، وابنتها الصغرى تشارلي، البالغة من العمر ستة أعوام، أصيبتا بالدمار بسبب خسارتهما.
وفي حديث حصري لـ Fabulous، قالت تيفاني: "تسأل تشارلي عن أختها كل يوم وتقول كم تفتقدها. إنه أمر مفجع... وفي كل مرة ترى بالونًا تخبر الجميع أنه يؤذي أختها. لقد فعلت هي وزهميرة كل شيء معًا، وكانتا لا تنفصلان."
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