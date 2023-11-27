تركت طفلها مع المربية... وبعد اتّصال طارئ لم تُصدّق ما حصل له! (صور)

شاركت سيدة صورًا مروعة لابنها البالغ من العمر عامين في سرير المستشفى بعد أن تعرض للضرب على يد المربية الّتي كانت تحت تأثير الكحول.

وتركت ستيفاني رايشرت طفلها جيوفاني مع ماكينلي سلون هيرنانديز، 25 عامًا، في منزلها في الأول من أيلول.

وبعد ساعات فقط، أصيب ابنها بجروح مروعة في جمجمته وجسده. وتدعي الأم أن المشتبه بها طلبت منها الإسراع إلى المستشفى القريب بعد أن وقع جيوفاني في الحمام.

وقالت ستيفاني: "تلقيت رسالة نصية من المربية تقول فيها إنني بحاجة إلى الإسراع إلى مستشفى سانت أنتوني لأن ابني قد وقع أرضاً بعد الاستحمام".

وتم نقل الطفل إلى المستشفى بعد أن كشف المسعفون عن حاجته لعملية جراحية طارئة بسبب نزيف في الدماغ تطلب إزالة جزء من جلده. وتم تنبيب جيوفاني ووضعه في العناية الفائقة واحتاج إلى المزيد من العمليات الطارئة منذ ذلك الحين.

ولا يزال تشخيصه النهائي غير واضح، وفقًا للأطباء.

وأكدت الشرطة يوم الخميس صدور مذكرة اعتقال بحق هيرنيديز بتهمة إساءة معاملة الأطفال. وسلمت نفسها لشرطة ليكوود مساء الخميس.

وأضافت الأم: "أشعر بارتياح كبير، ولكني أشعر أيضًا أنه يجب أن تدفع الثمن أكثر... لقد كادت أن تقتل طفلي. لن تعتقد أبدًا أن هذا سيحدث لك، خاصة من شخص تعتبره صديقًا."