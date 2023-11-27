كان يقود دراجته إلى المستشفى... طبيب يتعرّض لحادث غيّر حياته بالكامل: وهذا التعويض الّذي طلبه!

رفع طبيب أصيب بالشلل إثر انهيار دراجته الجديدة أثناء نزوله التل، دعوى قضائية للحصول على تعويض قدره 10 ملايين جنيه إسترليني من الشركة المنتجة.

وفي التفاصيل، تعرض الدكتور دانييل غوردون، 30 عامًا، لإصابة خطيرة غيرت حياته بعدما انقسمت دراجته الهوائية، التي تبلغ قيمتها 2300 جنيه إسترليني (أي أكثر من 2900 دولار) إلى قسمين أثناء مروره على الطريق المؤدية إلى المستشفى حيث تعمل حبيبته في إينفيرنيس، اسكتلندا.

وكان راكب الدراجة، الذي كان يعمل طبيبًا متدرجاً في مستشفى رايغمور، يسافر بسرعة حوالي 15 ميلاً في الساعة فقط قبل أن تنهار الدراجة تحته، مما أدى إلى سقوطه على الأرض، في تموز 2020.

وخضع الطبيب الشاب لعملية جراحية في العمود الفقري وأمضى أشهر في العلاج، لكن إصابات العمود الفقري المدمرة تركته مشلولا، دون استخدام الجزء السفلي من جسده، مما جعله يعتمد على كرسي متحرك.

ويقاتل دانييل الآن للحصول على تعويض قدره 10 ملايين جنيه إسترليني (أي ما يفوق 12 ألف دولار) من شركات التأمين التي تقف وراء مصممي الدراجات والبنائين والبائعين Planet X في شيفيلد الذين باعوا له الدراجة.

وبدورها، نكرت الشركة أن يكون هناك عيباً في الدراجة أو أي خلل تسبب في وقوع الحادث.