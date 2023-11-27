حدث نادر... إندونيسيا تشهد ولادة "وحيد قرن سومطري" (صور)

أعلنت السلطات الإندونيسية الاثنين أن محمية في غرب إندونيسيا شهدت ولادة وحيد قرن سومطري، في إطار برنامج يرمي إلى إنقاذ نوع لم يبق منه سوى أقل من 80 حيواناً.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، أنجبت أنثى وحيد قرن اسمها "دلايلا" ذكراً في متنزه واي كامباس الوطني في سومطرة، بحسب وكالة فرانس برس.

وبلغ وزن الحيوان الذي يُدعى والده "هارابان"، 25 كيلوغراماً عند الولادة. وقد يصل وزن وحيد القرن السومطري الذي يُعدّ أصغر أنواع هذا الحيوان، إلى طن ونصف طن في مرحلة البلوغ.

وقالت وزيرة البيئة والغابات سيتي نوربايا بكر، إن هذه الولادة هي الخامسة في إطار هذا البرنامج، مشيرةً إلى تسجيل ولادة أخرى في أيلول.

وتشير تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة إلى أنّ العالم لا يضم راهناً سوى نحو 80 وحيد قرن سومطري، تعيش بشكل رئيسي في جزيرة سومطرة الإندونيسية وبورنيو، وهي جزيرة تتقاسمها إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي.

وقالت الوزيرة "هذه ثاني ولادة لوحيد قرن سومطري في العام 2023، مما يعزز التزام الحكومة حماية وحيد القرن في إندونيسيا".

ودفعت تهديدات كثيرة وحيد القرن السومطري إلى حافة الانقراض، بينها الصيد الجائر والتغير المناخي.

وتسعى إندونيسيا أيضاً إلى إنقاذ نوع آخر مهدد بالانقراض، هو وحيد القرن الجاوي الذي ما بقي في الطبيعة سوى 80 منه.