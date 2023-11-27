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فرّ مع تلميذته القاصر إلى فرنسا فواجه هذا المصير... وبعد سنوات عاد بحلّة جديدة: إليكم قصة أستاذ الموسيقى! (صور)

منوعات
2023-11-27 | 16:12
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فرّ مع تلميذته القاصر إلى فرنسا فواجه هذا المصير... وبعد سنوات عاد بحلّة جديدة: إليكم قصة أستاذ الموسيقى! (صور)
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فرّ مع تلميذته القاصر إلى فرنسا فواجه هذا المصير... وبعد سنوات عاد بحلّة جديدة: إليكم قصة أستاذ الموسيقى! (صور)

بعد سجنه بسبب فراره من البلاد مع تلميذته المراهقة، شوهد مدرس بريطاني سابق الآن كخباز بعد إطلاق سراحه.
 
ووفق موقع "ديلي ميل"، قضى جيريمي فورست، 40 عامًا، ثلاث سنوات في السجن بتهمة اختطاف فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا وممارسة الجنس معها.
 
وفر إلى فرنسا مع الطالبة عام 2012، لكن تم القبض عليه بعد ثمانية أيام. ويعمل مدرس الموسيقى السابق الآن كخباز في مخبز كما يترأس فرقة "روك أند رول".
 
ويُذكر أنه تزوج مرة أخرى وأطلق عليه اسم جيريمي بونوكور، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن".
 
وانتقل جيريمي إلى كينت، بعد أن عاش في لندن سابقًا، حيث أمضى معظم حياته العملية في مخبز عائلته.
 
وفي السابق، تخلى عن زوجته عندما فر إلى فرنسا مع طالبته، مما أدى إلى مطاردة دولية حتى تم القبض عليهما بعد ثمانية أيام.
 
ونجحت السلطات في القبض على فورست بعد أن تعرف عليه نادل في بوردو وسلمه سيرته الذاتية وعليها صورة.
 
وأدين في محكمة لويس كراون بتهمة اختطاف الأطفال ووجهت إليه تهم النشاط الجنسي مع قاصر.
 
 
 
 

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