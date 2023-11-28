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سلوك ذكي وفريد من نوعه للدلافين...هذا ما تم تصويره تحت الماء! (فيديو)

منوعات
2023-11-28 | 02:59
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سلوك ذكي وفريد من نوعه للدلافين...هذا ما تم تصويره تحت الماء! (فيديو)
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سلوك ذكي وفريد من نوعه للدلافين...هذا ما تم تصويره تحت الماء! (فيديو)

سلوك ذكي وفريد من نوعه للدلافين...هذا ما تم تصويره تحت الماء! (فيديو)

تم تصوير الدلافين تحت الماء في سلوك فريد، قبالة ساحل غرب أستراليا، حيث يعتقد العلماء أنه الأول من نوعه في العالم.

ولعقود من الزمن، ظلت الدلافين قارورية الأنف (Tursiops truncatus) والسرطانات المحلية (السلطعون) في منطقة بنبري، على بعد حوالي 160 كيلومترا جنوب بيرث، تخوض معركة سباق على الطُعم.

وعندما يتم إسقاط وعاء الطُعم في خليج كومبانا، تنقض الدلافين المحلية لاصطياد الأسماك النافقة قبل غيرها.

وعندما سمع رودني بيترسون، الناشط في مجال الحفاظ على الحياة البرية، بالمشكلة، أعرب عن خشيته على سلامة الدلافين، نظراً لمخاطر التشابك بالشباك.

والتقطت الكاميرا الدلافين وهي تستخدم خطمها الطويل وفكينها وأسنانها لسحب الطُعم من الشباك.

وعند تثبيت الطُعم أسفل الشبكة أو وضعه داخل الصناديق، كانت الدلافين تبدأ بقلب الأفخاخ وفتح الصناديق المغلقة. والمعروف في جميع أنحاء العالم أن الدلافين تسرق الأسماك والطُعم من سفن الصيد.

لكن التفاعلات بين الدلافين والسرطانات في خليج كومبانا معقدة بشكل فريد، وفقاً للخبراء.

واعتقد أليكس غروسمان، وهو مخرج أفلام متطوع في المشروع، أن سرقة الدلافين لطعم السلطعون قد يكون من أجل "المتعة" أو "الراحة" أكثر من كونها سبباً للجوع، حيث أن ليس جميعها يشارك في هذا السلوك.

وبسبب ذكاء الدلافين الخارق، يشعر الخبراء بالقلق تجاه استمرار هذا السلوك في التطور والانتشار، اذ قد يكون له جوانب سلبية أكثر من الإيجابية.

ولا يعتبر طُعم السلطعون الذي تسرقه الدلافين مغذياً تماماً، كما أن خطر التشابك أو الإصابة بالمعدات مرتفع.

واكتشف الباحثون العاملون في غرب أستراليا طريقة تبدو "آمنة للدلافين"، على الأقل في الوقت الحالي.

ويوضح مركز Dolphin Discovery: "يتم وضع الطُعم داخل شبكة قوية متصلة بالوعاء بواسطة خطاف معدني. وتفحص الحيوانات الوعاء باستخدام تحديد الموقع بالصدى والبصر، وتعلم أنه لا يمكن فتحه، وتسبح بعيدا".
 
 
 

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دلافين

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