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كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!

كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!







وقال الرجل البالغ من العمر 45 عاماً: "أعلم أنني لست ملاكاً، لكني شعرت بالخيانة".



وكان الرجل قد التقى بحبيبته السرية أثناء وباء كورونا، عندما كان يعمل كموظف استقبال في المستشفى، حيث كانت تأتي بانتظام مع والدتها التي كانت تخضع لعلاج غسيل الكلى. فتعرّف عليها على مدى بضعة أشهر، وكانت تتبعه في وقت استراحته لإجراء محادثة غزلية صغيرة.



ويُذكر أن الرجل متزوج من ممرضة تعمل معه في المستشفى، ولكن علاقتهما ساءت مع تفاقم الوباء، وفق موقع



وفي إحدى الليالي عندما كانت زوجته تقوم بنوبة مسائية، خرج مع حبيبته السرية التي طلبت منه ممارسة الجنس. وبعد أطول فترة جفاف عاطفي، لم يستطع الرجل أن يرفضها، وأصبح يراها بانتظام.



وفي إحدى الأمسيات التي شعر فيها بالإحباط، لم تكن المرأة قادرة على الالتقاء به، فدخل إلى الانترنت للعثور على شريكة جديدة، ليتفاجأ بوجود حبيبته السرية على الموقع. فقرر مراسلتها من رقم مختلف ليكتشف أنها تمارس العلاقات العشوائية مع الرجال، وأنه أصيب بسببها بمرض منقول جنسياً.









دخل رجل على موقع غرامي على الانترنت للالتقاء بفتاة وممارسة الجنس معها، ليكتشف أن عشيقته السرية الذي يخون زوجته معها، كانت على هذا الموقع، وتمارس العلاقات العشوائية مع الرجال.وقال الرجل البالغ من العمر 45 عاماً: "أعلم أنني لست ملاكاً، لكني شعرت بالخيانة".وكان الرجل قد التقى بحبيبته السرية أثناء وباء كورونا، عندما كان يعمل كموظف استقبال في المستشفى، حيث كانت تأتي بانتظام مع والدتها التي كانت تخضع لعلاج غسيل الكلى. فتعرّف عليها على مدى بضعة أشهر، وكانت تتبعه في وقت استراحته لإجراء محادثة غزلية صغيرة.ويُذكر أن الرجل متزوج من ممرضة تعمل معه في المستشفى، ولكن علاقتهما ساءت مع تفاقم الوباء، وفق موقع "ذا صن" وفي إحدى الليالي عندما كانت زوجته تقوم بنوبة مسائية، خرج مع حبيبته السرية التي طلبت منه ممارسة الجنس. وبعد أطول فترة جفاف عاطفي، لم يستطع الرجل أن يرفضها، وأصبح يراها بانتظام.وفي إحدى الأمسيات التي شعر فيها بالإحباط، لم تكن المرأة قادرة على الالتقاء به، فدخل إلى الانترنت للعثور على شريكة جديدة، ليتفاجأ بوجود حبيبته السرية على الموقع. فقرر مراسلتها من رقم مختلف ليكتشف أنها تمارس العلاقات العشوائية مع الرجال، وأنه أصيب بسببها بمرض منقول جنسياً.