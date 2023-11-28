وفاة ابن الخمس سنوات بطريقة مأساوية أثناء إجازته مع عائلته في مصر!

رجل يحرم من القيادة لمدة عام... وهذه تهمته!

رجل يحرم من القيادة لمدة عام... وهذه تهمته!

كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!