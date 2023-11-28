رجل يحرم من القيادة لمدة عام... وهذه تهمته!

رجل يحرم من القيادة لمدة عام... وهذه تهمته!



حُكم على رجل في اسكتلندا بالمنع من قيادة السيارة لمدة 12 شهرًا بعد ضبطه وهو يقود سيارته بزجاج أمامي ونوافذ متجمدة.



وفي التفاصيل، إتهم ديفيد هيسلوب، البالغ من العمر 54 عامًا، بارتكاب مخالفات مرورية بعد أن أوقفته الشرطة على الطريق السريع A701 في مدينة دومفريز وهو يقود سيارته بزجاج أمامي ونوافذ متجمدة، ليحكم عليه بحرمانه من القيادة لمدة عام وغرامة قدرها 500 جنيه إسترليني.



وتحث الشرطة الآن الناس على التأكد من إزالة الجليد عن سياراتهم بشكل صحيح قبل قيادتها.



ومن جهته، قال المفتش جافين ماكهالوم: "بينما ننتقل إلى أشهر الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، آمل أن تكون هذه الحالة بمثابة تذكير بأهمية التأكد من أن سيارتك في حالة آمنة للقيادة على طرقاتنا".