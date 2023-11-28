أصيبت بعدوى نادرة من أحد المسابح... وفاة إبنة الـ10 سنوات بطريقة صادمة!

شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!

شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!

استدرجت إلى الحديقة وطعنت حتى الموت 28 مرة... مراهقة تقتل على يد اثنين من أصدقائها وهذا ما حدث!