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أصيبت بعدوى نادرة من أحد المسابح... وفاة إبنة الـ10 سنوات بطريقة صادمة!
منوعات
2023-11-28 | 07:15
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أصيبت بعدوى نادرة من أحد المسابح... وفاة إبنة الـ10 سنوات بطريقة صادمة!
أصيبت بعدوى نادرة من أحد المسابح... وفاة إبنة الـ10 سنوات بطريقة صادمة!
لقيت فتاة، تبلغ من العمر 10 سنوات، مصرعها بعد إصابتها بعدوى تقضي على الدماغ في أحد المسابح في كولومبيا، وفقاً لصحيفة "
ميرور
" البريطانية.
وفي التفاصيل، أصيبت ستيفانيا فيلاميزار غونزاليس بالمرض والحمى، وعانت من آلام في الأذن بعد يومين من إجازتها العائلية في سانتا مارتا بالبلاد، ليتم تشخيص إصابتها بعدوى في الأذن. وعندما عادت إلى المنزل كان الألم قد خف كثيرًا.
وبعد أسبوعين فقط، بدأت ستيفانيا تشعر بالآلام وصعوبة في النهوض من السرير، نقلت على أثرها إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد ثلاثة أسابيع من وصولها.
وكشف الخبراء الذين حققوا في وفاتها أن السبب هو التهاب الدماغ الأميبي الذي يحمل في طياته احتمالًا صادمًا للوفاة بنسبة 95 بالمائة.
وقال الخبراء إنهم يعتقدون أن هذه الحالة ناجمة عن النيغلرية الدجاجية، التي يطلق عليها عادةً "الأميبا الآكلة للدماغ"، والتي توجد غالبًا في المسابح التي تتم إدارتها بشكل سيئ أو المياه الراكدة.
ومن جهتها، تعتقد الأم المنكوبة تاتيانا غونزاليس أن ابنتها أصيبت بالمرض أثناء لعبها في الماء خلال إجازتها في حزيران.
وتعيش الأميوبا في التربة وبحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والبرك والينابيع الساخنة. ولكن يمكن العثور عليها أيضًا في حمامات السباحة ومنصات الرش التي لم تتم صيانتها بشكل صحيح. ويصيب الأشخاص عندما يدخل الماء المحتوي على الجراثيم إلى الجسم عن طريق الأنف، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.
وبمجرد دخولها إلى جسم شخص ما، فإنها تتغذى على أنسجة المخ، مما يؤدي دائمًا إلى تلف عصبي شديد. تبدأ الأعراض عادة بعد حوالي خمسة أيام، مع صداع شديد وحمى وغثيان وقيء. ثم تتطور هذه الأعراض، مما يؤدي إلى تصلب الرقبة، والنوبات، وتغير الحالة العقلية، والهلوسة، وأحيانًا الغيبوبة، مما قد يؤدي إلى الوفاة.
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