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استدرجت إلى الحديقة وطعنت حتى الموت 28 مرة... مراهقة تقتل على يد اثنين من أصدقائها وهذا ما حدث!

استدرجت إلى الحديقة وطعنت حتى الموت 28 مرة... مراهقة تقتل على يد اثنين من أصدقائها وهذا ما حدث!







وفي التفاصيل، وقعت بريانا غي ضحيّة جريمة قتل وحشية بعد أن استدرجها صديقاها المجرمان إلى الحديقة وطعناها 28 مرة قبل أن يتركاها تنزف حتى الموت في الحديقة.



من جهتها، قالت ديانا هير، المدعية العامة بمدينة كانساس سيتي، إن الثنائي المجرم "شجعا بعضهما البعض على التفكير في كيفية تنفيذ جريمة القتل، وتظهر الرسائل كيف خططا معًا لقتل بريانا بنفس الطريقة التي قُتلت بها بالفعل".



وأضافت هير: "كلا المتهمين مذنبين بنفس القدر بعد أن خططا ونفذا خطتهما لقتل بريانا".



واستمعت المحكمة إلى أن الفتاة والصبي، كان لديهما قائمة بأربعة ضحايا محتملين، بالإضافة إلى بريانا.



وبدورها، قالت القاضية ييب، لهيئة المحلفين إن "الصبي يعاني من التوحد والقلق"، في حين أن الفتاة لديها "سمات التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه". تعرضت مراهقة، تبلغ من العمر 16 عامًا، للطعن حتى الموت على يد اثنين من أصدقائها، وفقاً لصحيفة " ميرور " البريطانية.وفي التفاصيل، وقعت بريانا غي ضحيّة جريمة قتل وحشية بعد أن استدرجها صديقاها المجرمان إلى الحديقة وطعناها 28 مرة قبل أن يتركاها تنزف حتى الموت في الحديقة.من جهتها، قالت ديانا هير، المدعية العامة بمدينة كانساس سيتي، إن الثنائي المجرم "شجعا بعضهما البعض على التفكير في كيفية تنفيذ جريمة القتل، وتظهر الرسائل كيف خططا معًا لقتل بريانا بنفس الطريقة التي قُتلت بها بالفعل".وأضافت هير: "كلا المتهمين مذنبين بنفس القدر بعد أن خططا ونفذا خطتهما لقتل بريانا".واستمعت المحكمة إلى أن الفتاة والصبي، كان لديهما قائمة بأربعة ضحايا محتملين، بالإضافة إلى بريانا.وبدورها، قالت القاضية ييب، لهيئة المحلفين إن "الصبي يعاني من التوحد والقلق"، في حين أن الفتاة لديها "سمات التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".