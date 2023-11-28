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شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!

شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!







وكشفت ليندا أندرادي، التي تعيش في دبي مع زوجها الثري والمعروفة على الإنترنت باسم "ربة منزل دبي الأصلية"، أن زوجها لا يشتري لها الكثير من الأشياء فحسب، بل إنه دائمًا على هاتفه بسبب وظيفته.



وليس هذا فحسب، بل ادعت أنها تشعر بالضغط من أجل البقاء نحيفة وعليها التعامل مع مكانة زوجها الاجتماعية، وفق موقع



وفي حديثها عن أسلوب حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ليندا: "أسوأ الأشياء في العيش مع مليونير، هي أنه مشغول دائماً".



وشاركت ليندا لأول مرة مقطعًا لزوجها وهو على هاتفه، أثناء خروجهما لتناول وجبة الطعام، حيث زعمت أنه دائمًا ما يتحدث على هاتفه للعمل.



ثم صوّرت ليندا زوجها في متجر ساعات فخم وهو يتحدث إلى أحد مساعدي المتجر حول المجوهرات، وقالت "إنه مدمن تسوق".



وقد اندهش مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من أسلوب حياة ليندا وأوضح الكثيرون أنهم يريدون أن يواجهوا هذه "المشاكل".



ومع ذلك، لم يكن الجميع مهتمين بأسلوب حياة ليندا وسارع البعض إلى انتقادها في التعليقات. تحدثت امرأة تزوجت من مليونير عن أسوأ الأمور التي تتعلق بعلاقتها برجل ثري.وكشفت ليندا أندرادي، التي تعيش في دبي مع زوجها الثري والمعروفة على الإنترنت باسم "ربة منزل دبي الأصلية"، أن زوجها لا يشتري لها الكثير من الأشياء فحسب، بل إنه دائمًا على هاتفه بسبب وظيفته.وليس هذا فحسب، بل ادعت أنها تشعر بالضغط من أجل البقاء نحيفة وعليها التعامل مع مكانة زوجها الاجتماعية، وفق موقع "ذا صن" وفي حديثها عن أسلوب حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ليندا: "أسوأ الأشياء في العيش مع مليونير، هي أنه مشغول دائماً".وشاركت ليندا لأول مرة مقطعًا لزوجها وهو على هاتفه، أثناء خروجهما لتناول وجبة الطعام، حيث زعمت أنه دائمًا ما يتحدث على هاتفه للعمل.ثم صوّرت ليندا زوجها في متجر ساعات فخم وهو يتحدث إلى أحد مساعدي المتجر حول المجوهرات، وقالت "إنه مدمن تسوق".وقد اندهش مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من أسلوب حياة ليندا وأوضح الكثيرون أنهم يريدون أن يواجهوا هذه "المشاكل".ومع ذلك، لم يكن الجميع مهتمين بأسلوب حياة ليندا وسارع البعض إلى انتقادها في التعليقات.