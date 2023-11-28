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امرأة تخلّصت من ممتلكاتها لتعيش في خيمة مع أطفالها!

امرأة تخلّصت من ممتلكاتها لتعيش في خيمة مع أطفالها!







وتشارك الأم التي تمارس اليوغا مقاطع فيديو حول حياتها الروحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جمعت بسرعة أكثر من 12000 متابع على تيك توك.



وفي حين أن الكثيرين قد يعتقدون أن حياتها سعيدة جدًا، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لها، حيث اضطرت إلى الفرار من علاقة مسيئة مع شريك سابق.



ومثل العديد من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا مأوى، كافحت لوسي للعثور على منزل آمن لها ولطفليها، بحسب موقع



ومع أزمة سوق الإيجار، قررت الأم العزباء حديثًا نقل أسرتها إلى خيمة على أرض مملوكة لامرأة في السبعينيات من عمرها في أستراليا.



وتمتلك الأسرة الحد الأدنى من الأثاث وتحصل على الكهرباء من كابل الطاقة الذي يعمل على تشغيل المدفأة والغلاية.



وعلى الرغم من أنها اضطرت إلى التكيف مع الحياة التي تعيشها بين الغرباء في موقع المخيم، إلا أن لوسي تصر على أنها "تحب" العيش في الخيمة، اذ باعت ممتلكاتها، ورفضت الحصول على منزل.



وعلّق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على تعريض لوسي أطفالها للخطر، لأنهم يحتاجون إلى منزل للشعور بالأمان. لوسي أورا تعيش أسلوب حياة مختلف إلى حد ما، على الرغم من كونها أمًا لطفلين صغيرين.وتشارك الأم التي تمارس اليوغا مقاطع فيديو حول حياتها الروحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جمعت بسرعة أكثر من 12000 متابع على تيك توك.وفي حين أن الكثيرين قد يعتقدون أن حياتها سعيدة جدًا، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لها، حيث اضطرت إلى الفرار من علاقة مسيئة مع شريك سابق.ومثل العديد من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا مأوى، كافحت لوسي للعثور على منزل آمن لها ولطفليها، بحسب موقع "ذا صن" ومع أزمة سوق الإيجار، قررت الأم العزباء حديثًا نقل أسرتها إلى خيمة على أرض مملوكة لامرأة في السبعينيات من عمرها في أستراليا.وتمتلك الأسرة الحد الأدنى من الأثاث وتحصل على الكهرباء من كابل الطاقة الذي يعمل على تشغيل المدفأة والغلاية.وعلى الرغم من أنها اضطرت إلى التكيف مع الحياة التي تعيشها بين الغرباء في موقع المخيم، إلا أن لوسي تصر على أنها "تحب" العيش في الخيمة، اذ باعت ممتلكاتها، ورفضت الحصول على منزل.وعلّق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على تعريض لوسي أطفالها للخطر، لأنهم يحتاجون إلى منزل للشعور بالأمان.